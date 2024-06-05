Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких, отметив, что БРИКС является номинальным, а не институционально оформленным. Там нет специфических внутренних институциональных тарифов.

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Изменит ли что-то вступление Турции в БРИКС

"Это коренным образом абсолютно ничего не изменит. Экономически Турция ориентирована на сотрудничество прежде всего с Европейским Союзом, а политически и безопасностно – она является членом НАТО", – подчеркнул политолог.

Турция, если сравнивать с Россией, по своим экономическим показателям больше заслуживает того, чтобы быть членом этой группы. Сейчас все интеграционные проекты, в которых участвует страна-агрессор, обречены на неудачу.

Что такое БРИКС Это неформальное название группы стран, которые развиваются. Там нет внутренних уставных документов. Ее лидеры – Бразилия, Россия, Индия, КНР и Южная Африка. БРИКС образовали для того, чтобы реформировать международные финансовые институты и улучшить представительство стран с экономикой, которая развивается.

Если говорить о БРИКС, то это было условное обозначение тех стран, которые демонстрировали специфические темпы экономического роста, но при этом, условно, они не были частью стран Запада.

Стоит понимать, что эти государства демонстрируют такие темпы роста вовсе не благодаря сотрудничеству между собой. Россия тем временем не является основным торговым партнером Бразилии, Индии или Китая. Это очень важный момент.

Надо уже давно убрать, видимо, Россию, потому что она уже не демонстрирует таких темпов и экономических результатов, которые в принципе дали основания для включения. Туда можно включить и Лаос. И будет вместо БРИКС – БЛИКС. Ничего существенно не изменится,

– добавил Гладких.

Основными драйверами показателей этой группы является не Россия, а Индия и Бразилия.

Сотрудничество Турции и России