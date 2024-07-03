Сообщается, что Эрдоган назвал российского диктатора своим другом и заявил, что ждет его в Турции уже в "кратчайшее время". Путин ответил, что "обязательно приедет".

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Как прошли переговоры Эрдогана с Путиным

Путин и Эрдоган говорили около часа. Прежде всего они обсуждали экономическое сотрудничество, подчеркнув, что крупные проекты реализуются "без сбоев".

Сейчас Стамбул и Москва совместно строят АЭС "Аккую", что является большим событием для Турции. Эрдоган также заявил, что стороны ведут переговоры по Синопской АЭС.

Кроме этого, он выразил радость от встречи с Путиным.

Мы долго не могли встретиться с моим другом. Однако, мы вели телефонную дипломатию, и наши друзья были в постоянном контакте. Наши министры внутренних дел, финансов и энергетики и природных ресурсов продолжали свои переговоры без перерыва,

– заявил Эрдоган.

Также президент Турции заявил, что для него очень важно, чтобы российские туристы продолжали приезжать в его страну.

Относительно туризма, для нас очень важно, что около 7 миллионов российских туристов посетили нашу страну. Для нас важно принимать российских туристов в Турции. Наша искренность в этом вопросе сохраняется с той же решимостью. Мы сохраним это как есть. Мы просто надеемся, что российские туристы будут довольны Турцией,

– сказал он.

"Помимо теплых отношений между Турцией и Россией, я рассчитываю принять вас в своей стране как можно скорее", – заявил Эрдоган Путину.

Российские СМИ пишут, что Путин пообещал Эрдогану, что обязательно посетит Турцию. Мол, его визит давно планируется, но не удавалось согласовать графики.

Не обошлось без упоминаний Украины

В канцелярии турецкого лидера отметили, что Эрдоган заявил Путину, что Турция будет прилагать усилия для установления мира в Украине. Он считает, что "справедливый мир", который удовлетворит обе стороны, возможен.