Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на саммите мира сказал, что сейчас существует риск географического выхода войны за пределы Украины. Об этом свидетельствует усиление поляризации на глобальном уровне.

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Нужно положить конец войне

Кроме этого, по словам Фидана, война России против Украины имеет риск привлечения оружия массового уничтожения.

Мы уже наблюдаем углубление разломов и усиление поляризации на глобальном уровне. Это все больше становится войной больше, чем между Россией и Украиной... Эта разрушительная обычная война имеет неотъемлемый риск привлечения оружия массового уничтожения, – сказал он.

Министр иностранных дел Турции также отметил, что саммит мира является попыткой избежать этих рисков и закончить войну. Он напомнил о дипломатических усилиях Турции прекратить войну. В частности, Фидан сказал, что Стамбульские переговоры в марте 2022 года и Черноморская зерновая инициатива стали признаками того, что дипломатия и переговоры действительно могут принести прогресс.

Он отметил, что Турция готова прийти этому процессу.

В то же время, по его словам, саммит мог бы быть более результативным, если бы там присутствовала Россия. Также он отметил,, что Турция решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Наше видение мира является реалистичным, инклюзивным и практическим. Мы стремимся создать путь для достижения этой цели,

– подчеркнул Хакан Фидан.

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