Во время выступления на первом пленарном заседании Глобального саммита мира президент рассказал, что на мероприятии 15 – 16 июня будут рассматривать три панели. Это три пункта формулы мира, пишет 24 Канал.
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Что сказал Зеленский о результатах Саммита мира
Владимир Зеленский объяснил, что говорится о 3 первоочередных пунктах формулы мира Украины, которые касаются ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности.
Сейчас мы сосредоточимся на трех направлениях: на том, что каждому в мире – без исключений – полезно,
– заявил Владимир Зеленский.
По его словам, говорится о:
- первом направлении – это радиационная и ядерная безопасность,
- второй – безопасность продовольственная,
- третий – освобождении пленных и депортированных, взрослых и детей, военных и гражданских, чья жизнь была сломана войной.
Также украинский лидер сказал, что может принести Саммит мира в Швейцарии.
Во-первых, доказать, что возвращение безопасности возможно. Во-вторых, предоставить реальный план, чтобы каждый шаг к миру работал – от ядерной и продовольственной безопасности до возвращения пленных и депортированных людей, до полного завершения войны без угрозы ее начала. Я верю, что это возможно,
– заявил Зеленский.
Он добавил, что третье – не надо придумывать велосипед, когда Устав ООН уже определяет основы мира и нормального сосуществования народов. Поэтому должны к ним вернуться.
"И ради этого нам нужно определиться с тем, как страны будут сотрудничать и какие будут солидерами, чтобы зафиксировать и выполнить план действий", – объяснил президент.
Он также добавил, почему на саммите нет России. По словам президента, если бы Москва была заинтересована в мире, то не было бы этой войны.
"Мы должны вместе определиться, что означает для мира справедливый мир и как его можно достичь действительно долговременно. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет уже на столе, всеми согласован и понятен для всех народов, он будет озвучен и представителям России. И чтобы на втором Саммите мира мы смогли зафиксировать реальное окончание войны", – заверил Зеленский.
Он пояснил, что сейчас страны начинают этот путь. В частности, чтобы доказать, что объединенный мир – это мир мира, который умеет действовать правильно.
Когда Россию могут привлечь к Саммиту мира
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил на Саммите мира в Швейцарии, что представитель России может принять участие во втором саммите.
- По его словам, на втором саммите представителю Москвы могут передать общий план цивилизованных, ответственных стран, которые уважают нашу независимость, территориальную целостность, суверенитет.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил, что на Саммите есть страны-коммуникаторы с Россией. Эти государства имеют свой формат общения с Москвой.
- Ранее СМИ писали, что в коммюнике Саммита мира будет говориться, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Причем слова о представителях России заменили на "все стороны". Однако текст документа еще могут изменить.