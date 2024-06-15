Під час виступу на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру президент розповів, що на заході 15 – 16 червня розглядатимуть три панелі. Це три пункти формули миру, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про результати Саміту миру

Володимир Зеленський пояснив, що мовиться про 3 першочергові пункти формули миру України, які стосуються ядерної, гуманітарної та продовольчої безпеки.

Зараз ми зосередимося на трьох напрямках: на тому, що кожному у світі – без винятків – корисно,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, мовиться про:

перший напрямок – це радіаційна та ядерна безпека,

другий – безпека продовольча,

третій – звільнення полонених і депортованих, дорослих і дітей, військових і цивільних, чиє життя було зламане війною.

Також український лідер сказав, що може принести Саміт миру у Швейцарії.

По-перше, довести, що повернення безпеки можливе. По-друге, надати реальний план, щоб кожен крок до миру працював – від ядерної та продовольчої безпеки до повернення полонених та депортованих людей, до повного завершення війни без загрози її початку. Я вірю, що це можливо,

– заявив Зеленський.

Він додав, що третє – не треба вигадувати велосипед, коли Статут ООН уже визначає основи миру та нормального співжиття народів. Тож маємо до них повернутись.

"І заради цього нам потрібно визначитись із тим, як країни співпрацюватимуть та які будуть співлідерами, щоб зафіксувати й виконати план дій", – пояснив президент.

Він також додав, чому на саміті немає Росії. За словами президента, якби Москва була зацікавлена в мирі, то не було б цієї війни.

"Ми повинні разом визначитися, що означає для світу справедливий мир і як його можна досягти справді довготривало. Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде вже на столі, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому Саміті миру ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни", – запевнив Зеленський.

Він пояснив, що наразі країни починають цей шлях. Зокрема, щоб довести, що об'єднаний світ – це світ миру, який уміє діяти правильно.

Коли Росію можуть залучити до Саміту миру