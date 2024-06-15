Що цікаво, на Саміті миру помітили російських журналістів – запросити їх було позицією Швейцарії. Там представлені не тільки нібито опозиційні "Дождь", "Медуза" і "Коммерсант", але й РИА "Новости" і ТАСС.

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Хто розповість Росії про рішення Саміту миру

Ми бачимо серед країн – учасників саміту ті країни, які, будучи представлені на саміті і на рівні лідерів, і на рівні міністрів, у той же час мають свій формат розмови з Росією. Цей формат вони не припиняють. Вони будуть учасниками саміту, розроблятимуть спільну дорожню карту, про яку ми говоримо. І так, дійсно, вони можуть бути тими комунікаторами (ні в якому разі не посередниками – посередники нам не потрібні), щоб розказати, яке рішення прийняло світове співтовариство,

– пояснив Жовква.

Він закликав не концентруватися на персоналіях, хто саме це буде, а зосередитися на процесі. І підкреслив: якби Росію запросили, то процес узагалі б не розпочався.

Коротко про інші заяви Жовкви

На цьому саміті зібрали країни, які готові предметно говорити і діяти, щоб досягти миру. Україна не ставить собі за мету вирішити всі проблеми на цьому саміті – він стане початком. Тут розпочнеться процес миру, тому захід називається інавгураційним або ж початковим.

Завдання саміту – позбавити Росію інструментів агресії у всіх сферах.

Прямих переговорів з Росією не буде.

Чому Росії не буде на Саміті миру – не раз говорив президент. Саме Зеленський 16 червня оголосить про результати саміту та дії, які будуть утілювати після нього.

Формула миру складається з десяти пунктів, цього разу зосередилися на трьох, які об'єднують більшість світової спільноти, але обговорюють й інші. Реалізовувати реальні кроки будуть не тільки щодо трьох пунктів.

Добре, що Швейцарія опублікувала перелік учасників, бо це позбавило Росію можливості маніпулювати тим, що хтось не поїде.