Саміт миру, ініційований Україною, проходить 15 – 16 червня у Бюргенштоці в Швейцарії. Про російських журналістів на конференції повідомляють кореспондентки 24 Каналу, які присутні на саміті.

Читайте також Треба залучити Росію, якщо ми хочемо направити процес до миру, – президентка Швейцарії

Російські журналісти приїхали на саміт

За даними "Радіо Свобода", на конференції присутні зокрема РИА "Новости", ТАСС, Коммерсант, "Медуза" та "Дождь". Цікаво, що до одного переліку потрапили як одіозні пропагандистські ЗМІ, так і нібито опозиційні видання.

Вони не допущені на більшість заходів, але в загальному, в пресрумі, де працюють всі журналісти, вони є, вони спілкуються російською, французькою, німецькою з іншими. Що показово – вони не сильно себе ідентифікують,

– розповів журналіст Вадим Колодійчук в ефірі телемарафону.

Присутність російських ЗМІ, ймовірно, була позицією Швейцарії як нейтральної сторони у російсько-українській війні та країни, яка приймає саміт.

Також на заході присутні медіа Китаю, посадовці якого від участі відмовилися, попри численні заклики України.

Зверніть увагу! 24 Канал присутній на саміті й буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

Росію не запрошували на конференцію у Швейцарії