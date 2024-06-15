Саммит мира, инициированный Украиной, проходит 15 – 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. О российских журналистах на конференции сообщают корреспонденты 24 Канала, которые присутствуют на саммите.

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Российские журналисты приехали на саммит

По данным "Радио Свобода", на конференции присутствуют в частности РИА "Новости", ТАСС, Коммерсант, "Медуза" и "Дождь". Интересно, что в один перечень попали как одиозные пропагандистские СМИ, так и якобы оппозиционные издания.

Они не допущены на большинство мероприятий, но в общем, в пресс-руме, где работают все журналисты, они есть, они общаются на русском, французском, немецком с другими. Что показательно – они не сильно себя идентифицируют,

– рассказал журналист Вадим Колодийчук в эфире телемарафона.

Присутствие российских СМИ, вероятно, было позицией Швейцарии как нейтральной стороны в российско-украинской войне и страны, которая принимает саммит.

Также на мероприятии присутствуют медиа Китая, чиновники которого от участия отказались, несмотря на многочисленные призывы Украины.

Обратите внимание! 24 Канал присутствует на саммите и будет оперативно сообщать обо всех важных деталях на сайте и в телеграмме.

Россию не приглашали на конференцию в Швейцарии