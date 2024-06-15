Саммит мира, инициированный Украиной, проходит 15 – 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. О российских журналистах на конференции сообщают корреспонденты 24 Канала, которые присутствуют на саммите.
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Российские журналисты приехали на саммит
По данным "Радио Свобода", на конференции присутствуют в частности РИА "Новости", ТАСС, Коммерсант, "Медуза" и "Дождь". Интересно, что в один перечень попали как одиозные пропагандистские СМИ, так и якобы оппозиционные издания.
Они не допущены на большинство мероприятий, но в общем, в пресс-руме, где работают все журналисты, они есть, они общаются на русском, французском, немецком с другими. Что показательно – они не сильно себя идентифицируют,
– рассказал журналист Вадим Колодийчук в эфире телемарафона.
Присутствие российских СМИ, вероятно, было позицией Швейцарии как нейтральной стороны в российско-украинской войне и страны, которая принимает саммит.
Также на мероприятии присутствуют медиа Китая, чиновники которого от участия отказались, несмотря на многочисленные призывы Украины.
Россию не приглашали на конференцию в Швейцарии
- Перед началом Саммита мира правительство Швейцарии подтвердило, что участие примут участие 100 делегаций, из них 92 страны и 8 организаций. России среди них нет: Дмитрий Кулеба еще раньше объяснял, что приглашение России на Саммит мира не будет иметь смысла.
- Андрей Ермак заявил, что Украина готова представить России мирный план после Саммита мира в Швейцарии. Российский представитель, вероятно, увидит этот план на втором саммите.
- Канцлер Германии Олаф Шольц также поддержал приглашение России на следующий Саммит мира. По его словам, мирные переговоры об окончании войны будут зависеть также от привлечения России.