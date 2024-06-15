Что интересно, на Саммите мира заметили российских журналистов – пригласить их было позицией Швейцарии. Там представлены не только якобы оппозиционные "Дождь", "Медуза" и "Коммерсант", но и РИА "Новости" и ТАСС.

Смотрите также В Швейцарии продолжается саммит мира: что известно по состоянию на данный момент

Кто расскажет России о решении Саммита мира

Мы видим среди стран – участников саммита те страны, которые, будучи представлены на саммите и на уровне лидеров, и на уровне министров, в то же время имеют свой формат разговора с Россией. Этот формат они не прекращают. Они будут участниками саммита, будут разрабатывать совместную дорожную карту, о которой мы говорим. И да, действительно, они могут быть теми коммуникаторами (ни в коем случае не посредниками – посредники нам не нужны), чтобы рассказать, какое решение приняло мировое сообщество,

– объяснил Жовква.

Он призвал не концентрироваться на персоналиях, кто именно это будет, а сосредоточиться на процессе. И подчеркнул: если бы Россию пригласили, то процесс не начался бы вовсе.

Коротко о других заявлениях Жовквы

На этом саммите собрали страны, которые готовы предметно говорить и действовать, чтобы достичь мира. Украина не ставит своей целью решить все проблемы на этом саммите – он станет началом. Здесь начнется процесс мира, поэтому мероприятие называется инаугурационным или же начальным.

Задача саммита – лишить Россию инструментов агрессии во всех сферах.

Прямых переговоров с Россией не будет.

Почему России не будет на Саммите мира – не раз говорил президент. Именно Зеленский 16 июня объявит о результатах саммита и действиях, которые будут воплощать после него.

Формула мира состоит из десяти пунктов, этот раз сосредоточились на трех, которые объединяют большинство мирового сообщества, но обсуждают и другие. Реализовывать реальные шаги будут не только по трем пунктам.

Хорошо, что Швейцария опубликовала перечень участников, это лишило Россию возможности манипулировать тем, что кто-то не поедет.