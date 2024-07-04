Отсутствие ответственности – предпосылка для новой агрессии

Украинское видение достижения мира, среди прочего, предусматривает восстановление справедливости. Это означает, что должна быть гарантирована неотвратимость ответственности за международные преступления, совершенные на территории Украины. Правосудие следует обеспечить для всех пострадавших, независимо от личности обидчика, с целью предотвращения будущих преступлений. Речь идет не только о судебном преследовании, но и о возмещении вреда.

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Ощущение безнаказанности за совершенные международные преступления в Чечне, Молдове, Грузии, нерешительная реакция на широкомасштабные и систематические нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе, стали "зеленым светом" для режима Владимира Путина начать новый виток зверств в Украине.

Повторение этого же сценария для достижения "мира" будет иметь обратный эффект и поощрит не только Россию, но и другие государства к удовлетворению собственных геополитических аппетитов силовым путем. Это будет означать оживление гонки вооружений, милитаризацию мирового развития и стремительный откат в стремлении международного сообщества уберечь человечество от ужасов новой войны.

Путина пытаются отбелить

Любая схема освобождения Путина от ответственности означает "обезглавливание" вертикали виновных лиц по каждому из четырех международных преступлений. Российский президент потенциально должен получить доквалификацию в действующем ордере на арест Международного уголовного суда, который касается депортации украинских детей.

Это расширит перечень инкриминируемых ему преступлений и полностью отразит их систематический характер. Кроме того, место Путина – на скамье подсудимых Специального трибунала по агрессии против Украины, который находится на этапе создания путем заключения соглашения с Советом Европы.

Очевидно, "гарантии" для Путина будут одним из пунктов переговорного процесса по завершению российской агрессии. На этом будет настаивать сторона противника и, возможно, не только она. С президента России будут делать некоего японского императора Хирохито, который избежал ответственности за международные преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны.

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Существует предположение, что решающей предпосылкой для капитуляции Японии и стабильности режима оккупации было именно обещание оставить императора Хирохито на троне как "символ нации". В заявлении правителя, опубликованном в 1989 году уже после его смерти, он привел собственные аргументы относительно совершенных японцами международных преступлений. Генерал Макартур, основываясь на "расследовании" и на этом заявлении, в конце, настаивал, что это военные "предали" императора и привели государство к катастрофе.

Интересно, что российские пропагандисты (в частности, и Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян) уже начали продвижение подобного нарратива: до Путина не доходила верифицированная информация о ситуации на фронте, а военные иногда занимались "шапкозакидательством".

Впрочем, это никоим образом не нивелирует фактическое провозглашение Путиным войны в форме "специальной военной операции", аннексии суверенной территории Украины, вознаграждения военных за совершенные зверства в Мариуполе, в Буче и в других украинских городах или селах.

Другие кейсы в МУС

На сегодня не существует единого мнения о влиянии процессов внутри международных уголовных трибуналов на достижение мира. Непоследовательность поведения чиновников государств, расследование ситуаций в которых находится на повестке дня Офиса прокурора МУС не позволяет сделать однозначных выводов.

Например, в случае Судана начальные усилия Суда, вероятно, подтолкнули повстанцев и правительство к мирному соглашению в мае 2006 года. Зато выдача ордера на арест Омара аль-Башира обусловила резкую реакцию не только со стороны Судана, но и других государств-членов, так же как ухудшение ситуации с безопасностью внутри страны.

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В недавнем решении о выдаче ордеров на арест по результатам расследования ситуации в Палестине, Суд отложил рассмотрение запроса прокурора по существу и по правилу 103 Правил процедуры и доказывания позволил Великобритании и другим государствам-членам подать замечание. Оно касалось юрисдикции Палестины преследовать высокопоставленных чиновников Израиля по мирным соглашениям в Осло.

Фактически процесс выдачи ордеров на арест был отсрочен, что демонстрирует если и не прямую связь между достижением мира и правосудием, то хотя бы использование подобного адвокационного месседжа для замедления процессов международной юстиции.

Пример Милошевича и Югославии

Лучше всего мир и международная уголовная юстиция взаимодействуют при смене преступного режима. В мае 1999 года Международный трибунал по бывшей Югославии выдвинул обвинения против Слободана Милошевича в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Уже 5 октября 2000 года режим Милошевича в Сербии и Черногории был свергнут, а в июне 2001 года арестованного бывшего лидера передали в тюрьму в Гаагу.

Милошевич умер от сердечного приступа в своей камере, не дождавшись приговора. Это случилось за несколько месяцев до распада Сербии и Черногории. Сейчас оба государства являются кандидатами на вступление в ЕС. Хотя на Западных Балканах остаются нерешенными отдельные политические вопросы, потенциальное привлечение Милошевича к ответственности не обусловило обострение ситуации или начало нового конфликта.

Путин должен ответить за все распланированные, инициированные и реализованные им и его режимом зверства в Украине и в других государствах. Это вопрос, по которому не может быть компромиссов. Это гарантия мира, куда мощнее "гарантии" для очередного умиротворения агрессора.