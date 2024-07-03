У России нет системного подхода к формированию БК

Чрезмерно активная первая неделя была, скорее всего, усиленным эффектом от поставок дронов-камикадзе из Ирана. Следующие три – были равномерным планированием ударов с учетом имеющихся возможностей.

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Кроме того, столь существенная разница между первой и последующими неделями июня говорит:

и об отсутствии систематизированного подхода к формированию БК,

и осуществлении регулярного террора, что, несмотря на возобновление поставок из Ирана, заставляет усомниться в возможностях России нарастить собственное производство массовых показателей "Шахедов".

С учетом таких показателей июнь не стал рекордным месяцем по количеству примененных по Украине "Шахедов", а вошел в список среднестатистических по интенсивности налетов – в пределах 350 +/- 10%.

Рекордное применение врагом FPV-дронов

В течение июня оккупанты постепенно наращивали интенсивность применения FPV-дронов и по результатам месяца был установлен абсолютный рекорд для врага – более 7 000 единиц.

То есть в течение июня российские оккупанты применили более 7 000 FPV-дронов. Среднестатистический показатель применения FPV-дронов в сутки у врага составляет от 250 до 300 единиц.

Пиковый показатель применения был зафиксирован в воскресенье, 28 июня, более 550 FPV-дронов. До того самый интенсивный день применения FPV-дронов был 12 июня – более 450 в течение суток.

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В применении против украинской армии барражирующих боеприпасов "Ланцет" россияне в июне не продемонстрировали рекордов. Они сохранили средний показатель применений в сутки в пределах 10 единиц и даже меньше.

Всего за июнь россияне применили ББ "Ланцет" менее 250 раз.

Что показали российские атаки

Июнь в очередной раз показал, что Россия не контролирует процессы наращивания производства "Шахедов" самостоятельно. Она критически зависит от контрабандных поставок, а также поставок готовой продукции из Ирана.

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Это в который раз свидетельствует о том, что сеять панику и рассказывать о производстве тысячи "Шахедов" на заводе в Татарстане может даже консьержка Роза Моисеевна, а оперировать адекватной информацией могут далеко не все. Но, к сожалению, хайп от Розы Моисеевны заходит обществу гораздо лучше, чем взвешенная и адекватная информация.

С другой стороны, Россия стабильно и очень интенсивно наращивает применение FPV-дронов, что отображается в очередных рекордных показателях за месяц.

Что же касается барражирующих боеприпасов "Ланцет", то возможности наращивания их производства были крайне переоценены экспертами средней ноги, которые год назад устроили панику из пропагандистских репортажей без элементарного понимания технических и технологических возможностей России производить по тысяче ББ "Ланцет". Фактически в течение года средний показатель применения ББ "Ланцет" не меняется и остается в пределах 250 единиц. Не думаю, что в ближайшее время он изменится критически.

