Что мешает завершению войны в Украине
Начну с конца. Всем, кто хочет сдаваться, потому что потерял надежду, лучше было бы просто промолчать. Пользы от ваших комментариев никакой, а вред есть: вы демотивируете тех, кто не хочет сдаваться.
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Теперь перейдем к базовым вещам. Как завершаются войны?
- Создается видение победы и послевоенного устройства мира.
- Вокруг этого видения формируется коалиция победителей – тех, кто воспользуется победой. В процессе формирования коалиции видение корректируется.
- Сформированная коалиция начинает воплощать стратегию победы, выделяя необходимые для этого ресурсы и принимая соответствующие военные, политические, экономические, дипломатические и другие решения.
- После победы коалиция победителей становится основой послевоенной системы международной безопасности.
На сегодня завершению войны мешает то, что наши западные партнеры боятся поражения России так же как и поражения Украины. Поэтому они придерживаются стратегии постепенного уменьшения способности России. По сути, это война на истощение, в которой Украина истекает кровью.
Даже в случае успешности такой стратегии, во-первых, не факт, что Украина продержится дольше, а не упадет первой; во-вторых, этой стратегии можно дать задний ход; в-третьих, даже в случае безоговорочной победы Украина выйдет из войны слишком истощенной, чтобы можно было восстановиться.
Нам нужно двигать наших партнеров к согласию на поражение России и установление устойчивого мира, в котором государство-агрессор никогда больше не угрожает Украине и другим странам.
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Мнение партнеров нужно изменить
Международные саммиты и парламентские ассамблеи как раз и являются механизмом выработки таких совместных решений. Выводы аналитических центров становятся текстами политических резолюций (и не думайте, что это просто). Политические резолюции постепенно превращаются в конкретные решения по оружию, деньгам, санкциям, различным воздействиям в политической, экономической, военной сфере, которые формируют нашу победу.
Позиция наших партнеров меняется. Сначала никто не верил, что мы сможем устоять больше нескольких недель. Героизм Вооруженных Сил Украины и устойчивость украинского общества и государства убедили союзников начать оказывать нам скромную помощь. Усилия украинских политиков, дипломатов, военных, общественных активистов постепенно расширяли ассортимент и объем помощи.
Это постепенный процесс, и люди, которые пишут, что позиция наших партнеров неизменна с 2022 года, просто грешат против правды. Номенклатура оружия десятками малых шагов выросла с "Джавелинов" до F-16. То же самое с санкциями, деньгами, трибуналами, международными статусами и другими инструментами победы.
Надо не опускать руки, а упорно месяцами и годами добиваться своего, как это делают сотни людей, дружбой со многими из которых я горжусь.
Вам не нравились слова о глубокой обеспокоенности, но это было только начало. После того было еще немало разного. Шаг за шагом. Добиваться своего.
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Раздраженно говорить: "Зачем все эти саммиты, конференции, ассамблеи и форумы, если нам просто нужны оружие, деньги и санкции", – это все равно, что раздраженно говорить: "Зачем мне идти в банк? Мне не нужен банк, мне нужны деньги". Деньги – в банках, а решения – в руках парламентов, правительств и президентов. Их надо добыть так, чтобы они были согласованы.
Убедить союзников, что поражение России допустимо.
- Сначала допустимое.
- Возможное.
- Вероятное.
- Желательное.
- Безальтернативное.
Это долгий путь.
Если знаете другой способ победить, не молчите.