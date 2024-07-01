На севере Харьковской области последние изменения на карте – 18 июня. Тогда произошло движение россиян на восток в серой зоне.

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Неудачи россиян на Харьковщине

Сведения о настроениях российских военных с этого участка и данные из российских госпиталей и от российских волонтеров указывают, что враг столкнулся с проблемами, на которые явно не ожидал. Россияне шокированы – в статистике их потерь Харьковское направление выходит на одно из первых мест.

Де-факто россияне создали точку, куда вынуждены постоянно оттягивать с других участков фронта штурмовые части и прятать их там. Продавить дальше – нет сил, выходить – нарваться на множество неприятных вопросов.

У нас небольшие тактические улучшения в направлении Кременной. Часов Яр отбивается. Специалисты отмечают, что враг уже немного запаздывает с формированием условий для основной операции на лето – осень.

По нашим данным, за 3 недели июня в России публично похоронили 2,4 тысячи солдат, за месяц будет более 3 тысяч. Если верить оценкам, что Россия собирает около 25 – 30 тысяч наемников в месяц, то они сами признают, что каждый 8 – 9 новобранец погибает. На самом деле погибает не менее, чем каждый пятый (скорее – больше).

С учетом раненых, консервативная оценка потерь врага – около 25 тысяч в месяц. Плюс больные, дезертиры, неуставные отношения и другое. То есть все пополнение идет в минус.

Очевидно, россияне делали ставку на продавливание нашей обороны во время размена людьми. По факту оказалось, что восстановление помощи и дроны такую схему ломают. Чего-то большего без наращивания мобилизации оккупанты достичь не смогут. Увеличение разовых выплат наемникам до 18 тысяч долларов указывает, что желающих воевать за деньги все меньше.

В июле основную массу российских срочников попытаются перевести на контракт и бросить на фронт. Если это не получится, то до конца года будет сохраняться текущая картина – давления и стачивания.

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До ноября радикальных шагов не будет

2. В политическом плане несколько важных пунктов.

Во-первых, Владимир Путин "моргнул" и выкатил свои "мирные" требования, которые все отвергли. Даже Дональд Трамп. Испортить мирный саммит не удалось. Также глава Кремля совершил визит в КНДР, что ответило на вопрос о том, в какой лиге он собирается играть.

Путин сыпал угрозами на тему ядерного оружия, что раньше обычно совпадало с неудачами России на фронте. Теперь россияне или должны показать что-то впечатляющее на поле боя, или "уточнять" свою позицию в сторону ослабления.

Во-вторых, доминантным тезисом стало "прекращение войны". Даже наши дипломаты используют это слово. Не буду комментировать почему. Вполне вероятно – это лучше всего соответствует конъюнктуре и позволяет развивать какие-то заготовки. Но наглядный тренд – запрос на прекращение боевых действий, а потом уже выяснение всего.

В-третьих, на дебатах Трампа и Байдена наглядно обозначена перспектива, что до ноября радикальных шагов не предвидится. А вот с ноября уже возможны какие-то новации, в частности – переговоры о начале реальных переговоров (отмечу: возможны, но не обязательно будут).

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Надо четко интерпретировать этот момент. Огромный соблазн думать, что в ноябре все закончится. Уже слышал такое в разговорах. Подход "потерпеть до ноября" – губителен. Ключевая дилемма – как мы входим в зимний период? На фоне активных боевых действий? На фоне подмораживания ситуации на фронте и гипотетических переговоров?

Суть работы в ближайшие месяцы – выйти к ноябрю в максимально сильную позицию. Она будет определяться:

способностью успешно обороняться всю зиму;

способностью пройти зиму без гуманитарного кризиса (энергетика, топливо, продовольствие, медицина и т.д.).

Если мы не продемонстрируем готовность по этим двум позициям, то в переговорах мировое сообщество будет давить на нас (чтобы мы сдавались). Если подготовимся – будут давить на Путина (чтобы он не лез дальше и снижал планку требований). Иначе будет еще одна изнурительная зима и накопление проблем для всех.

Попытка "разрулить" что-то до ноября не исключена (есть заинтересованные субъекты), но пространство для нее быстро сужается. Скорее возможны имитации как активность, формирующая повестку дня. Повторюсь – надо готовиться терпеть и сопротивляться минимум до весны 2025 года. Тогда будет возможность двигаться в сторону улучшения. Руководство ЕС выглядит приемлемо (местами – хорошо), переговоры о вступлении дадут много отрезвляющих новостей. Но это движение вперед.

Пришло время действовать прагматично

3. Что дальше?

Ощущения прежние. Остановка на фронте, в экономике, социальной сфере – самая тяжелая. Но возможности обороняться не потеряны, потребности соглашаться на любые условия тоже нет. Завершена основная сессия НМТ (явка 92%, 265,3 тысячи детей). Теперь вступление. Это важный организационный момент, формирующий будущее страны.

Одолеть нашу армию россиянам не удается. Летом они будут продолжать тратить огромные усилия на подрыв воли к сопротивлению в тылу, на срыв поддержки военных, на внутренний раздор и торможение внешней помощи.

С одной стороны, растет интенсивность варварских ударов по гражданским. С другой стороны, уже видно, как россияне укладываются в подогрев ожиданий быстрого финиша. "Чтобы все это как можно быстрее закончилось". Чтобы людей накрывало эмоциями и выбивало из ритма.

Ранее я предположил, что возможны атаки на Верховную Раду, чтобы сорвать продление военного положения. Сегодня, 1 июля, СБУ сообщила о задержании группы, которая намеревалась захватить здание. Не знаю никаких деталей, просто отмечать все факты посягательств на парламент.

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Футбол уже показал, как может переключаться внимание масс. Плюс выборы. Впереди еще есть олимпиада. До начала "мертвого сезона" в политике – 3 недели. Сломать летний режим может обострение на Ближнем Востоке или Дальнем. Но это еще больше отвлечет внимание от Украины. Все это время россияне информационно давят.

Ментально пережить этот период поможет построенная рутина. Несколько отрезков марафона мы прошли на морально-волевых. Пришло время действовать максимально прагматично, чтобы можно было при необходимости добавить.

Хорошие слова принимать только с хорошими делами (особенно это будет касаться саммита НАТО, к которому партнеры сумели снизить ожидания). Помните, сколько хорошего говорил Йенс Столтенберг? А Эммануэль Макрон? Эти страницы перевернуты – новые обстоятельства.

В общем: без особых просветов, много работы, но до сих пор многое зависит от нас. Что само по себе удивительно.