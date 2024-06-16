А это отнюдь не свидетельствует о готовности к конструктивным переговорам. Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции на полях Саммита мира в Швейцарии, передает 24 Канал.

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Почему не получилось договориться с Россией в Стамбуле

Украинский лидер подчеркнул, что "никакие ультиматумы не являются переговорами". Поэтому у украинской и российской сторон в Стамбуле не получилось договориться о дальнейшем развитии событий.

С этими ультиматумами Путин приехал на танках во время полномасштабного вторжения, окружил нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали, я обо всех преступлениях (российской армии – 24 Канал) уже говорил. И показали ультиматум, ничего не изменилось,

– объяснил Зеленский.

Президент отметил, что впоследствии от российской стороны этих ультиматумов было очень много разных. Как отметил Зеленский, эти ультиматумы почти ничем не отличается от последних "предложений", которые у Путина были несколько дней назад.

"Потому, что у него никакие не предложения, у него просто ультиматумы. А они дают ему возможность делать паузы", – сказал глава государства.

Украинский глава подчеркнул, что Минские соглашения – это также был ультиматум для нашего государства и был заморожен конфликт. Ведь для Путина нужна была пауза, чтобы подготовиться к вторжению.

В этом же случае российскому диктатору, по словам Зеленского, ультиматумы нужны, чтобы подготовить своих военных, натренировать их, потому что Путин потерял уже натренированную армию.

Обратите внимание! Что именно происходило на переговорах Украины и России в Стамбуле в 2022 году – читайте в материале.

Что выдвигал Путин в последних "предложениях"