Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции на полях Саммита мира в Швейцарии. Кроме того, Владимир Зеленский высказался, угасает ли поддержка нашего государства в мире, передает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о пакетах помощи от партнеров

Владимир Зеленский отметил, что помощь от партнеров продолжают доставлять в Украину. В частности, есть серьезные пакеты, которые предоставляют союзники, как военные пакеты нашему государству.

Достаточно ли ее (помощи – 24 Канал), чтобы победить – нет. Или она запаздывает, да. Будет ли усиление этих пакетов, работаем над этим ежедневно,

– сказал президент.

Украинский глава также отметил, что сейчас есть проголосованный пакет Соединенных Штатов, проголосован и поддержан пакет нордических стран, важный пакет от Великобритании. Но главный вопрос действительно заключается в сроках.

Обратите внимание! 24 Канал присутствует на Саммите мира в Швейцарии и будет оперативно сообщать обо всех важных деталях на сайте и в телеграмме.

Президент объяснил, ослабевает ли поддержка Украины в мире

Глава государства отметил, что количество участников украинского Саммита мира говорит, что международная поддержка нашего государства не ослабевает и она остается сильной.

Кроме того, по словам Зеленского, к поддержке Украины также присоединилась большое количество других государств.

"По поддержке, она разная. Вы знаете, что журналистика – это также оружие. Ваше слово очень важно, но это оружие, которое защищает правду, защищает нашу страну сегодня, наши ценности. И поэтому страны присоединяются не только к тем или иным военным пакетам, есть гуманитарная помощь, политическая поддержка", – объяснил президент Украины.

Зеленский отметил, что нашему государству важно слово подавляющего большинства мира, чтобы давить на Россию, чтобы она закончила эту несправедливую войну. Давить на это, как сказал украинский лидер, можно двумя путями.

Первый – дипломатический путь, то, что мы и делаем. Это Саммит мира, встречи, совместный план. А второй путь – это крепкая оборона, армия, крепкий украинский солдат на поле боя, который защищает свои семьи, свою страну, свою государственность и это важно,

– сказал украинский глава.

Он также объяснил, что Украина заговорила о мире не потому, что наша позиция в мире и на поле боя ослабевает. Наше государство, как сказал президент, говорила о мире всегда, в частности, на саммите G20.

"Уже почти два года прошло, как мы предложили формулу мира на G20, в пик войны. Мы говорили о мире, мы хотели закончить эту войну, хотели, чтобы мир давил на Россию, и закончил эту войну, чтобы прекратить нас убивать, гражданских людей", – отметил Зеленский.