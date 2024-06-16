А це аж ніяк не свідчить про готовність до конструктивних переговорів. Про це президент України заявив під час пресконференції на полях Саміту миру у Швейцарії, передає 24 Канал.

Цікаво Зеленський відповів, чи достатньо партнери надали пакетів допомоги для перемоги України

Чому не вийшло домовитися з Росією у Стамбулі

Український лідер наголосив, що "жодні ультиматуми не є перемовинами". Через це в української і російської сторін у Стамбулі не вийшло домовитися про подальший розвиток подій.

З цими ультиматумами Путін приїхав на танках під час повномасштабного вторгнення, оточив нашу столицю, багато регіонів нашої країни окупували, я про всі злочини (російської армії – 24 Канал) вже говорив. І показали ультиматум, нічого не змінилося,

– пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що згодом від російської сторони цих ультиматумів було дуже багато різних. Як зауважив Зеленський, ці ультиматуми майже нічим не відрізняється від останніх "пропозицій", які в Путіна були кілька днів тому.

"Тому, що у нього ніякі не пропозиції, у нього просто ультиматуми. А вони дають йому можливість робити паузи", – сказав глава держави.

Український очільник підкреслив, що Мінські угоди – це також був ультиматум для нашої держави й був заморожений конфлікт. Адже для Путіна потрібна була пауза, щоб підготуватися до вторгнення.

В цьому ж разі російському диктатору, за словами Зеленського, ультиматуми потрібні, щоб підготувати своїх військових, натренувати їх, бо Путін втратив вже натреновану армію.

Зверніть увагу! Що саме відбувалося на переговорах України і Росії у Стамбулі у 2022 році – читайте у матеріалі.

Що висував Путін в останніх "пропозиціях"