А це аж ніяк не свідчить про готовність до конструктивних переговорів. Про це президент України заявив під час пресконференції на полях Саміту миру у Швейцарії, передає 24 Канал.
Цікаво Зеленський відповів, чи достатньо партнери надали пакетів допомоги для перемоги України
Чому не вийшло домовитися з Росією у Стамбулі
Український лідер наголосив, що "жодні ультиматуми не є перемовинами". Через це в української і російської сторін у Стамбулі не вийшло домовитися про подальший розвиток подій.
З цими ультиматумами Путін приїхав на танках під час повномасштабного вторгнення, оточив нашу столицю, багато регіонів нашої країни окупували, я про всі злочини (російської армії – 24 Канал) вже говорив. І показали ультиматум, нічого не змінилося,
– пояснив Зеленський.
Президент зазначив, що згодом від російської сторони цих ультиматумів було дуже багато різних. Як зауважив Зеленський, ці ультиматуми майже нічим не відрізняється від останніх "пропозицій", які в Путіна були кілька днів тому.
"Тому, що у нього ніякі не пропозиції, у нього просто ультиматуми. А вони дають йому можливість робити паузи", – сказав глава держави.
Український очільник підкреслив, що Мінські угоди – це також був ультиматум для нашої держави й був заморожений конфлікт. Адже для Путіна потрібна була пауза, щоб підготуватися до вторгнення.
В цьому ж разі російському диктатору, за словами Зеленського, ультиматуми потрібні, щоб підготувати своїх військових, натренувати їх, бо Путін втратив вже натреновану армію.
Що висував Путін в останніх "пропозиціях"
- Російський диктатор Владімір Путін 14 червня цинічно заявив, що нібито готовий до перемовин з Україною про мир "хоч завтра". Однак тут одразу почав ставити нові умови для початку переговорів.
- Зокрема, Путін заявив, що, мовляв, українські війська мають бути виведені з усієї території "нових російських регіонів". Крім того, Київ, за словами президента Росії, має заявити про намір відмовитись від планів вступити до НАТО.
- Також Путін просить скасувати санкції, які на Росію наклали після початку вторгнення в нашу державу. Російський диктатор також марить про нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її "демілітаризацію та денацифікацію".