Так, кремлівський господар заявив, що підтримає пропозиції чинного кандидата на пост президента США, бо той нібито "говорить щиро". Свою позицію він озвучив 4 липня на пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва в Алмати.

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Що відповів Путін на пропозиції Трампа

Я не знайомий з його можливими пропозиціями щодо того, як він має намір це зробити, і це, звичайно, ключове питання. Але я не сумніваюся, що він говорить це щиро, і ми це підтримаємо,

– заявив диктатор.

Відповідні тези з боку російського "царя" пролунала на тлі раніше зробленого президентом України Володимиром Зеленським заклику до Трампа оприлюднити свій план "швидкого припинення війни" з Росією.

Нагадаємо, що Дональд Трамп кілька разів казав, що закінчить війну в Україні, всадовивши Зеленського та Путіна за стіл переговорів. А нещодавно ЗМІ оприлюднили сценарій закінчення війни, сформований радниками кандидата у президенти від Республіканської партії. Він передбачає припинення вогню на лінії зіткнення.

У разі, якщо Україна не погодиться на переговори, США припинять постачати їй допомогу. А якщо Росія не захоче домовлятися, тоді США, навпаки, посилять допомогу Україні. Крім того, за Києвом залишається право не визнавати офіційно окуповані території за країною-агресоркою.