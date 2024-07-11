Реакция России на проведение следующего Саммита мира в очередной раз дает миру понять, что никакие мирные переговоры с ней вести нельзя. Такое мнение в интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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России не будет на втором Саммите мира

Россия отказалась участвовать в следующем Саммите мира. По словам заместителя главы МИД России Михаила Галузина, они слышат "прежнюю

риторику в тщетном расчете" и "проталкивание формулы Зеленского". Более того, Галузин цинично добавил, что Россия в этом видит сознательное игнорирование других инициатив урегулирования "украинского кризиса".

Это ситуативное заявление от человека, который не влияет ни на какие процессы. Просто информационный повод, не более. Надо без иллюзий смотреть на то, что происходит. Россия сейчас находится в аффективном состоянии. Она не понимает, что происходит по линии фронта и вообще в мире. Поэтому они будут продолжать делать эти пропагандистские классические заявления, и сами показывают, что Россия – страна, с которой сегодня крайне невыгодно садиться не то что за стол перебоев, а вообще иметь какие-то отношения,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

По мнению советника председателя ОП, самое важное, чтобы был выстроен, чтобы был эффективный маршрут к справедливому миру. С Россией или без.

"Для того, чтобы второй Саммит мира был также эффективным и имел определенные результативные последствия, нужно, чтобы работали в полном объеме инструменты принуждения на Россию: чтобы она теряла в этой войне все больше, чтобы экономически имела убытки от войны, которые будут только расти, чтобы себестоимость войны увеличивалась", – объяснил Подоляк.

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В частности, на Россию должно быть дипломатическое давление, но уже на другом уровне. Поскольку даже внеочередное заседание Совбеза ООН по удару по детской больнице модерировала сама же Россия. Поэтому было бы странно ожидать каких-то результативных действий, деклараций или резолюций.

"На мой взгляд, это выглядит крайне абсурдно и ко второму Саммиту мира необходимо решить", – добавил Подоляк.