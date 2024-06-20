Безперечно, для цього необхідна низка умов, адже якщо Росія залишиться при своїй позиції, то її участь у наступному Саміті миру просто не матиме сенсу. Радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, що саме має змінитися, аби Росію таки долучили до саміту.

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Робота над залученням країн до Формули миру

Вже на наступному Саміті миру обговорюватимуть усі 10 пунктів української формули миру Володимира Зеленського. Планується, що підготовка до другого саміту займе не роки, а місяці, і долучати до неї спробують ще більше країн.

На рівні міжнародних переговорів використовуватимуть всі інструменти, пояснення, це буде глибока робота (для залучення інших країн – 24 Канал). Але є один аргумент, який не можна нічим змінити – тактичні поразки Росії по лінії фронту. Мовиться про силовий примус,

– наголосив Михайло Подоляк.

Тобто коли країни бачитимуть, що Росія програє, тоді самі ж ініціюватимуть обговорення правил справедливого закінчення війни. Однак для цього треба за оцей проміжок часу використати всі інструменти примусу.

"Їх не так багато: військовий та економічний. Для Росії має суттєво зрости ціна війни, тобто собівартість того, що вона робить на території України, ну і взагалі собівартість життя. Також важливим є дипломатичний тиск – пояснення того, що дії Росії суттєво шкодять національним інтересам різних країн у різних регіонах, тобто не тільки території України", – пояснив радник голови ОП.

Адже що довше Росія залишається у вигляді, в якому існує, то більше країни платитимуть за ті ризики, які вона генерує.

Як залучити Росію до Саміту миру

Чимало зі світових лідерів, які брали участь у Глобальному мирному саміті, а також і військово-політичне керівництво України наголошувало на тому, що є одна умова, за якої Росію можна долучити до наступного саміту. Зокрема, мовилось про її готовність до справедливого миру та прийняття української формули миру.

Хоч з огляду на заяви Владіміра Путіна, Москва від цього дуже далека.

Росія в екзальтації, тобто вона не усвідомлює всього, що вона робить. Вона це усвідомить тільки в момент програшу і після того, як почнуться процедури реабілітації через покаяння і росіяни платитимуть репарації. До цього моменту вони продовжуватимуть говорити про те, що мають право вбивати українців, нищити все, що стосується української державності,

– зазначив Подоляк.

Російський диктатор, до слова, заявив, що він взагалі не планує виводити війська з території України. Також Путін сказав, що, мовляв, не планує йти на перемовини, бо "київський режим не хоче йти від влади". У цьому контексті стає зрозуміло, що Москва узагалі не зацікавлена в перемовинах.

На думку Подоляка, є конкретні інструменти примусу, які мають працювати в повному обсязі і бути залученими між самітами:

військові : постачання зброї, суттєві атаки по лінії фронту, велика кількість знищених російських ресурсів, зокрема на території самої Росії.;

: постачання зброї, суттєві атаки по лінії фронту, велика кількість знищених російських ресурсів, зокрема на території самої Росії.; економічні : санкції мають бути переосмислені. Тобто європейські компанії не можуть і далі працювати на російському ринку і безпроблемно купляти у Росії все, що завгодно. Також мають бути запроваджені контрсанкції мають бути.

: санкції мають бути переосмислені. Тобто європейські компанії не можуть і далі працювати на російському ринку і безпроблемно купляти у Росії все, що завгодно. Також мають бути запроваджені контрсанкції мають бути. дипломатичний та інформаційний тиск, а головне – ізоляція Росії.

"Оце все в комплексі якраз таки суттєво повпливає на переусвідомлення певної частини російської еліти, в якому місці вони сьогодні перебувають і яку ціну вони по фіналу будуть за все це платити", – підсумував Подоляк.