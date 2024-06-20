Росія збирається постачати зброю з Північної Кореї. Але солдатів з цієї країни нібито поки не залучатиме.

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Росія не виведе війська з України

Якщо ведення переговорів пов'язується з виведенням наших військ, то, зважаючи на все, цього ніколи не станеться, тому що київський режим не хоче іти від влади, не хоче проводити нормальних виборів відповідно до Конституції України. Тобто вони вічно будуть тягнути із припиненням вогню, і вони зацікавлені в тому, щоб наші війська залишалися на цих територіях, тому що не зацікавлені у проведенні виборів,

– заявив Путін.

Іще він заявив, що нібито не прагне захопити Харків, і, звісно, звинуватив Захід в ескалації. Мовляв, удари західною зброєю по російській території можна назвати близькими до агресії.

"Навіщо нам боятися? Чи не краще йти до кінця?" – цитують Путіна російські журналісти.

Зверніть увагу! 24 Канал зібрав в одному матеріалі всі заяви з пресконференції Путіна.