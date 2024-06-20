Також Путін та То Лам узгодили заяву щодо стратегічного партнерства між державами. Про зустріч президентів Росії та В'єтнаму повідомила низка російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Путін прибув до В'єтнаму

Президент В'єтнаму То Лам заявив, що переговори з Путіним пройшли "успішно" і у "відвертій" формі.

За його словами, Ханой розглядає Росію як один із "пріоритетів зовнішньої політики". Він додав, що Ханой й Москва будуть працювати над "ефективністю проєктів" в енергетичній сфері, а також разом шукати шляхи вирішення проблем, викликаних "поточною міжнародною обстановкою".

Політики ухвалили заяву "Про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства в контексті 30-річчя реалізації російсько-в'єтнамського договору про основи дружніх відносин".

За словами російських ЗМІ, також були підписані угоди про взаємодію в освіті та меморандум про графік створення центру ядерних технологій у В'єтнамі. Крім того, після переговорів з Путіним, президент В’єтнаму То Лам заявив, що Росія та В'єтнам нарощуватимуть співпрацю у сфері оборони та безпеки.

Раніше Владімір Путін також відвідав Північну Корею. Там кремлівський диктатор уклав угоду з Кім Чен Ином про всеосяжне партнерство. Вона передбачає також взаємну допомогу між країнами у випадку агресії проти однієї з них.