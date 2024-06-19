07:50, 19 червня

Путін на зустрічі з Кім Чен Ином повідомив про "новий фундаментальний документ", який ляже в основу відносин між Кремлем та Пхеньяном.

Минулого року під час вашого візиту до Росії ми значно просунулися у будівництві наших міждержавних зв'язків. Сьогодні підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу наших відносин на тривалу перспективу.

Путін висловив сподівання, що наступна його зустріч з президентом КНДР пройде в Росії, а саме – у Москві.