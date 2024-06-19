У цьому матеріалі 24 Канал наводить головні заяви, що лунали під час поїздки Путіна на північ Корейського півострова.
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Кім Чен Ин підтримав так звану спеціальну операцію Росії в Україні. Загалом перемовини між кремлівською та північнокорейською широкими делегаціями тривали більш як півтори години. Попереду – особиста зустріч диктаторів.
Відносини Москви та КНДР вступають у період нового розквіту, – зазначив Кім Чен Ин. Він також цинічно наголосив на важливій ролі Росії в підтримці стратегічного балансу у світі.
Путін на зустрічі з Кім Чен Ином повідомив про "новий фундаментальний документ", який ляже в основу відносин між Кремлем та Пхеньяном.
Минулого року під час вашого візиту до Росії ми значно просунулися у будівництві наших міждержавних зв'язків. Сьогодні підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу наших відносин на тривалу перспективу.
Путін висловив сподівання, що наступна його зустріч з президентом КНДР пройде в Росії, а саме – у Москві.
Захоплюючись "неймовірним перетворенням" Пхеньяна за останні 24 роки, Путін зробив чимало маразматичних заяв. Далі головні тези:
- Москва бореться з імперіалізмом, який десятиліттями нав'язували США;
- взаємодія між Росії та КНДР заснована на "рівноправності" та "взаємній повазі";
- подвиги попередніх поколінь – "гарна база" для розвитку відносин між країнами;
- стовідсотково переговори з Кім Чен Ином будуть продуктивними.
Як Путіна зустрічали в Пхеньяні: відео
За словами Путіна, Росія цінує підтримку КНДР щодо політики стосовно України.