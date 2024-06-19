07:50, 19 июня

Путин на встрече с Ким Чен Ыном сообщил о "новом фундаментальном документе", который ляжет в основу отношений между Кремлем и Пхеньяном.

В прошлом году во время вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу.

Путин выразил надежду, что следующая его встреча с президентом КНДР пройдет в России, а именно – в Москве.