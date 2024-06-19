В этом материале 24 Канал приводит главные заявления, звучавшие во время поездки Путина на север Корейского полуострова.
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Ким Чен Ын поддержал так называемую специальную операцию России в Украине. В целом переговоры между кремлевской и северокорейской широкими делегациями продолжались более полутора часов. Впереди – личная встреча диктаторов.
Отношения Москвы и КНДР вступают в период нового расцвета, – отметил Ким Чен Ын. Он также цинично отметил важную роль России в поддержании стратегического баланса в мире.
Путин на встрече с Ким Чен Ыном сообщил о "новом фундаментальном документе", который ляжет в основу отношений между Кремлем и Пхеньяном.
В прошлом году во время вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу.
Путин выразил надежду, что следующая его встреча с президентом КНДР пройдет в России, а именно – в Москве.
Восхищаясь "невероятным преобразованием" Пхеньяна за последние 24 года, Путин сделал немало маразматических заявлений. Дальше главные тезисы:
- Москва борется с империализмом, который десятилетиями навязывали США;
- взаимодействие между Россией и КНДР основано на "равноправии" и "взаимном уважении";
- подвиги предыдущих поколений – "хорошая база" для развития отношений между странами;
- стопроцентно переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными.
Как Путина встречали в Пхеньяне: видео
По словам Путина, Россия ценит поддержку КНДР в отношении политики по Украине.