Россия собирается поставлять оружие из Северной Кореи. Но солдат из этой страны якобы пока не будет привлекать.

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Россия не выведет войска из Украины

Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, то, судя по всему, этого никогда не произойдет, потому что киевский режим не хочет уходить от власти, не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они вечно будут тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов,

– заявил Путин.

Еще он заявил, что якобы не стремится захватить Харьков, и, конечно, обвинил Запад в эскалации. Мол, удары западным оружием по российской территории можно назвать близкими к агрессии.

"Зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?" – цитируют Путина российские журналисты.

Обратите внимание! 24 Канал собрал в одном материале все заявления с пресс-конференции Путина.