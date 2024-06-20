Во время своей пресс-конференции кремлевский глава успел и пожаловаться на Запад, пригрозил ядерным ударом, а также высказался о своем "тесном сотрудничестве" с Северной Кореей. Конечно, что Владимир Путин не обошел и Украину. Что наговорил российский диктатор и какими заявлениями отличился – читайте в материале 24 Канала.
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"Зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?" - Путин, говоря об "эскалации со стороны Запада".
Он также подло добавил, что Соединенные Штаты и Европа якобы подталкивают украинцев, чтобы они любой ценой выдавили российских военных перед будущими политическими событиями в своих странах.
Российский диктатор не мог не вспомнить свой бред о "марионетках Запада". Он заявил, что западные лидеры "заменят Зеленского" в первой половине 2025 года.
"Россия не просила помощи КНДР в конфликте с Украиной, это не предлагалось Пхеньяном. Заключенный оборонный договор с республикой не имеет отношения к украинскому конфликту", – утверждает незаконно избранный президент страны-агрессора.
Если ведение переговоров связывается Киевом с выводом российских войск, то этого никогда не произойдет,
– заявил Путин.
По его словам, ему также якобы ничего неизвестно о том, чтобы кто-то из членов Верховной Рады был готов к мирным переговорам для решения войны в Украине.
Не обошлось и без заявлений об угрозе национальной безопасности страны-агрессора.
НАТО "переезжает" в Азию, что создает угрозу безопасности России,
– говорит тот.
Российский диктатор заявил, что у Кремля нет целей подходить близко к Харькову. Однако с подобными заявлениями он выступал и накануне полномасштабного вторжения в отношении Киева.
В то же время Путин утверждает, что любые попытки Киева "выдавить" вооруженные силы страны-агрессора из-под Харькова любой ценой "дорого ему обойдутся".
Россия готова ответить на предложение о переговорах по Украине хоть завтра, не важно, где они могут состояться, предложения Москвы лежат на столе,
– заявил Путин.
Как отметил диктатор, Россия думает об изменениях ядерной доктрины, это связано с работой противника по "снижению порога" применения ядерного оружия.
В то же время он добавил, что "превентивный удар России не нужен", потому что на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен.
Как это всегда и происходило, Путин не смог удержаться от своих намеков относительно ядерных угроз Западу и союзникам.
Ядерные силы России всегда находятся в состоянии боеспособности,
– рассказал московский хозяин.
В то же время диктатор выразил недовольство санкциями, под которые попала Россия, из-за ее начала войны в Украине.
Международный санкционный режим требует изменений,
– цинично сказал кремлевский глава.
Закрыв глаза на заранее решенные результаты президентских выборов в России, которые состоялись в начале 2024 года, Владимир Путин заявил, что Киев "не заинтересован в проведении выборов" в Украине и "вечно будет затягивать с этим".
Московский хозяин подло утверждает, что надеется на то, что здравомыслящие политики еще задумаются о реалистичности его мирных предложений по Украине.
"Хамство США далеко не всегда идет им на пользу, а в стратегическом плане только вредит", – сказал он.
Россия обращает внимание на глобальные изменения в сфере безопасности,
– заявил Путин, комментируя возможности внесения изменений в ядерную доктрину.
Диктатор также заявил, что Россия "никого не просит о помощи" в проведении так называемой "спецоперации".
Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы, которые тот озвучил накануне с намерениями захватить сразу 4 области нашего государства.
Путин заявил, что "предложения России" по урегулированию ситуации в Украине якобы не будут действовать вечно.
Условия России по урегулированию в Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения,
– заявил он.