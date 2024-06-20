Во время своей пресс-конференции кремлевский глава успел и пожаловаться на Запад, пригрозил ядерным ударом, а также высказался о своем "тесном сотрудничестве" с Северной Кореей. Конечно, что Владимир Путин не обошел и Украину. Что наговорил российский диктатор и какими заявлениями отличился – читайте в материале 24 Канала.

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19:53, 20 июня "Зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?" - Путин, говоря об "эскалации со стороны Запада". Он также подло добавил, что Соединенные Штаты и Европа якобы подталкивают украинцев, чтобы они любой ценой выдавили российских военных перед будущими политическими событиями в своих странах.

19:52, 20 июня Российский диктатор не мог не вспомнить свой бред о "марионетках Запада". Он заявил, что западные лидеры "заменят Зеленского" в первой половине 2025 года.



19:50, 20 июня "Россия не просила помощи КНДР в конфликте с Украиной, это не предлагалось Пхеньяном. Заключенный оборонный договор с республикой не имеет отношения к украинскому конфликту", – утверждает незаконно избранный президент страны-агрессора.

19:50, 20 июня Если ведение переговоров связывается Киевом с выводом российских войск, то этого никогда не произойдет,

– заявил Путин. По его словам, ему также якобы ничего неизвестно о том, чтобы кто-то из членов Верховной Рады был готов к мирным переговорам для решения войны в Украине.

19:48, 20 июня Не обошлось и без заявлений об угрозе национальной безопасности страны-агрессора. НАТО "переезжает" в Азию, что создает угрозу безопасности России,

– говорит тот.

19:47, 20 июня

19:45, 20 июня Российский диктатор заявил, что у Кремля нет целей подходить близко к Харькову. Однако с подобными заявлениями он выступал и накануне полномасштабного вторжения в отношении Киева. В то же время Путин утверждает, что любые попытки Киева "выдавить" вооруженные силы страны-агрессора из-под Харькова любой ценой "дорого ему обойдутся".

19:39, 20 июня Россия готова ответить на предложение о переговорах по Украине хоть завтра, не важно, где они могут состояться, предложения Москвы лежат на столе,

– заявил Путин.

19:39, 20 июня Как отметил диктатор, Россия думает об изменениях ядерной доктрины, это связано с работой противника по "снижению порога" применения ядерного оружия. В то же время он добавил, что "превентивный удар России не нужен", потому что на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен.

19:37, 20 июня Как это всегда и происходило, Путин не смог удержаться от своих намеков относительно ядерных угроз Западу и союзникам. Ядерные силы России всегда находятся в состоянии боеспособности,

– рассказал московский хозяин.

19:35, 20 июня В то же время диктатор выразил недовольство санкциями, под которые попала Россия, из-за ее начала войны в Украине. Международный санкционный режим требует изменений,

– цинично сказал кремлевский глава.

19:34, 20 июня Закрыв глаза на заранее решенные результаты президентских выборов в России, которые состоялись в начале 2024 года, Владимир Путин заявил, что Киев "не заинтересован в проведении выборов" в Украине и "вечно будет затягивать с этим".

19:32, 20 июня Московский хозяин подло утверждает, что надеется на то, что здравомыслящие политики еще задумаются о реалистичности его мирных предложений по Украине.



"Хамство США далеко не всегда идет им на пользу, а в стратегическом плане только вредит", – сказал он.

19:31, 20 июня Россия обращает внимание на глобальные изменения в сфере безопасности,

– заявил Путин, комментируя возможности внесения изменений в ядерную доктрину.

19:30, 20 июня Диктатор также заявил, что Россия "никого не просит о помощи" в проведении так называемой "спецоперации".

19:24, 20 июня Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы, которые тот озвучил накануне с намерениями захватить сразу 4 области нашего государства.