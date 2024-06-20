Під час своєї пресконференції кремлівський очільник встиг й поскаржитися на Захід, пригрозив ядерним ударом, а також висловився щодо своєї "тісної співпраці" з Північною Кореєю. Звісно, що Владімір Путін не оминув й Україну. Що наговорив російський диктатор та якими заявами відзначився – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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19:53, 20 червня "Навіщо нам боятися? Чи не краще йти до кінця?" — Путін, говорячи про "ескалацію з боку Заходу". Він також підло додав, що Сполучені Штати та Європа буцімто підштовхують українців, щоб вони за будь-яку ціну видавили російських військових перед майбутніми політичними подіями у своїх країнах.

19:52, 20 червня Російський диктатор не міг не згадати свою маячню про "маріонеток Заходу". Він заявив, що західні лідери "замінять Зеленського" у першій половині 2025 року.



19:50, 20 червня "Росія не просила допомоги КНДР у конфлікті з Україною, це не пропонувалося Пхеньяном. Укладений оборонний договір із республікою не має відношення до українського конфлікту", – стверджує незаконно обраний президент країни-агресорки.

19:50, 20 червня Якщо ведення переговорів пов'язується Києвом із виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться,

– заявив Путін. За його словами, йому також нібито нічого невідомо про те, щоб хтось із членів Верховної Ради був готовим до мирних переговорів задля вирішення війни в Україні.

19:48, 20 червня Не обійшлося й без заяв про загрозу національній безпеці країни-агресорки. НАТО "переїжджає" в Азію, що створює загрозу безпеці Росії,

– каже той.

19:47, 20 червня Путін каже, що будь-які удари противника по російській території "близькі до агресії". Зокрема, кремлівський очільник стверджує, що для Росії найважливішим завданням буцімто є відбиття ударів по її території.



19:45, 20 червня Російський диктатор заявив, що у Кремля немає цілей підходити близько до Харкова. Однак з подібними заявами він виступав і напередодні повномасштабного вторгнення щодо Києва. Водночас Путін стверджує, що буд-які спроби Києва "видавити" збройні сили країни-агресорки з-під Харкова за будь-яку ціну "дорого йому обійдуться".

19:39, 20 червня Росія готова відповісти на пропозицію про переговори щодо України хоч завтра, не важливо, де вони можуть відбутися, пропозиції Москви лежать на столі,

– заявив Путін.

19:39, 20 червня Як наголосив диктатор, Росія думає про зміни ядерної доктрини, це пов'язано з роботою противника щодо "зниження порогу" застосування ядерної зброї. Водночас він додав, що "превентивний удар Росії не потрібен", тому що на зустрічному ударі супротивник буде гарантовано знищено.

19:37, 20 червня Як це завжди й ставалось, Путін не зміг втриматися від своїх натяків щодо ядерних погроз Заходу та союзникам. Ядерні сили Росії завжди перебувають у стані боєздатності,

– розповів московський господар.

19:35, 20 червня Водночас диктатор висловив невдоволення санкціями, під які потрапила Росія, через її початок війни в Україні. Міжнародний санкційний режим вимагає змін,

– цинічно сказав кремлівський очільник.

19:34, 20 червня Закривши очі на зарання вирішені результати президентських виборів у Росії, які відбулися на початку 2024 року, Владімір Путін заявив, що Київ "не зацікавлений у проведенні виборів" в Україні й "вічно затягуватиме з цим".

19:32, 20 червня Московський господар підло стверджує, що сподівається на те, що розсудливі політики ще замисляться про реалістичність його мирних пропозицій щодо України.



"Хамство США далеко не завжди йде їм на користь, а в стратегічному плані лише шкодить", – сказав він.

19:31, 20 червня Росія звертає увагу на глобальні зміни у сфері безпеки,

– заявив Путін, коментуючи можливості внесення змін до ядерної доктрини.

19:30, 20 червня Диктатор також заявив, що Росія "нікого не просить про допомогу" у проведенні так званої "спецоперації".

19:24, 20 червня Путін назвав очікуваною реакцію Заходу на його мирні ініціативи, які той озвучив напередодні із намірами загарбати одразу 4 області нашої держави.