Прошло уже 4 дня после проведения Глобального саммита мира. На швейцарский курорт Бюргеншток приехали 92 страны и восемь международных организаций на первый Саммит мира по формуле президента Зеленского. Есть немало успехов, хотя в итоге и не все из стран-участниц поддержали финальное коммюнике.

Корреспондентка 24 Канала София Назаренко, которая провела два дня на полях Саммита, рассказывает о впечатлениях и результатах первого Саммита мира, значение подписанного документа и планы привлечь Россию уже во время следующей конференции. Начал ли Саммит тот путь, который ведет к завершению войны? Как готовятся ко второму Саммиту мира?

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Первый Саммит мира: стал ли он успехом для Украины?

Формулу мира, которая состоит из 10 пунктов, Президент Украины Владимир Зеленский впервые представил еще в ноябре 2022 года во время выступления перед странами G20. С тех пор украинская сторона провела ряд встреч вместе с делегациями различных государств на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Встречи, состоявшиеся в Джидде, Давосе и на Мальте, возглавлял руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.



Андрей Ермак на Саммите мира в Швейцарии / Фото ОП

Обратите внимание! Встреча на уровне лидеров государств состоялась впервые, именно поэтому этот Глобальный саммит можно считать историческим. Количество участников оставалось в тайне до последнего момента, список опубликовали только за день до Саммита.



Из приглашенных 160 стран откликнулись 92 государства, 57 из них были представлены на самом высоком уровне. Остальные же – прислали своих министров или послов. Стоит отметить, что представители Китая так и не прибыли на эту встречу, что также повлияло и на уменьшение количества участников Саммита.

Однако присутствовали и не менее важные геополитические игроки, в частности Саудовская Аравия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на то, что на повестке дня был вопрос ядерной безопасности, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отказался от участия. Свое отсутствие он объяснил нежеланием "смешивать политические аспекты с технической работой агентства".

Россия на первом Саммите мира не присутствовала из-за позиции Украины. Впрочем, и сама страна-агрессор не продемонстрировала заинтересованности в конференции в Бюргенштоке. По словам главы МИД Швейцарии Игнацио Кассиса, который принимал Саммит в своей стране, Россия отказалась от возможного участия еще в январе этого года, якобы из-за "проукраинского мероприятия, а не попытки инициировать мирный процесс".

ООН, Вселенский патриархат, Святой престол и Бразилия имели статус наблюдателей на Саммите.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что во время этой встречи присутствовали представители пяти континентов. Владимир Зеленский назвал Саммит мира "инаугурационным" и цель первого заседания не была направлена на немедленное прекращение войны. Это было бы и невозможно сделать из-за отсутствия страны-агрессора от которой непосредственно и зависит прекращение огня.

Этот Саммит стал скорее платформой и фундаментом для диалога, особенно со странами так называемого Глобального Юга, поскольку западные партнеры все еще остаются верными в своей поддержке Украины.



Владимир Зеленский во время выступления на Саммите мира / Фото ОП

На повестке дня фактически рассматривались три вопроса:

обеспечение ядерной и продовольственной безопасности,

возвращение депортированных украинских детей,

обмен военнопленных по формуле "всех на всех".

Основатель Brussels Freedom Hub, экс-глава аналитического центра GLOBSEC Роланд Фройденштайн в комментарии 24 Каналу отметил, что для Украины первый Саммит стал успехом.

Саммит ради мира никогда не имел целью заключить соглашение о прекращении огня или что-то большее. Он всегда был частью усилий, направленных на то, чтобы послать два месседжа Глобальному Югу. Во-первых, борьба Украины за выживание является, по сути, антиколониальной, антиимперской борьбой против России. Это аргумент, который лучше всего приводят сами украинцы, а не бывшие колониальные государства, такие как США, Великобритания или Франция,

– считает Фройденштейн.

А во-вторых, по словам аналитика, достижением является и подписание финального коммюнике со стороны 80% стран-участниц.



На Саммите мира были и забавные ситуации / Фото пресс-службы ЕС

Что продемонстрировало общее коммюнике Саммита

Финальное коммюнике, одобрено во время Саммита, сосредоточено на трех главных вопросах, которые обсудили в Швейцарии. Однако есть и сильные стороны этого документа:

Россию признают страной-агрессором, а войну в Украине и в дальнейшем называют войной , не заменяя терминологию более мягкими словами как "конфликт" или "кризис", как это проталкивает Китай.

, не заменяя терминологию более мягкими словами как "конфликт" или "кризис", как это проталкивает Китай. Кроме того, в коммюнике отметили, что во время Саммита рассматривали украинскую формулу мира и те предложения, которые соответствуют международному праву и уставу ООН. А для Украины это означает уважение ее территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ.

Несмотря на то, что Формула мира Зеленского состоит из десяти пунктов, в документ вынесли только те темы, которые были на повестке дня.

В частности, в коммюнике отметили, что АЭС Украины и даже временно оккупированная ЗАЭС, должны "работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением".

и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением". Также подписанты подчеркнули необходимость безопасного торгового судоходства и доступа к морским портам на Черном и Азовском морях.

Оба пункта важны для Украины, поскольку без четкой формулировки о деоккупации в документе говорится о необходимости контроля со стороны Украины тех частей, которые сейчас оккупированы.

Относительно военнопленных, украинских детей и гражданских заложников России – страны выступили за полное их возвращение в Украину.

В самом же коммюнике говорилось о том, что обеспечение устойчивого мира потребует "привлечения и диалога" между всеми сторонами. Таким образом, будущее участие России не отвергается даже на задокументированном уровне.

Само коммюнике стало той частью, где мнения западных стран и Глобального Юга разделились. Несмотря на то, что в документе не говорилось о военных усилиях, спецтрибунале для Путина и военного руководства России, репарациях за счет российских активов, не все страны-участницы Саммита подписали этот документ.

Украина не увидела подписи со стороны стран-членов БРИКС, в частности от Бразилии, Индии, ОАЭ, Южной Африки и Саудовской Аравии. Кроме того, отказались подписывать коммюнике и Ирак, Бахрейн, Ливия, Колумбия, Руанда, Мексика, Индонезия, Иордания и Армения.

Сейчас количество стран, которые отказались ставить свою подпись достигло 16. Однако этот документ остается открытым для подписания даже для тех государств, которые не участвовали в Саммите мира. Только за последние дни к документу уже присоединились Организация американских государств, объединяющая 32 государства из Южной и Северной Америки, а также островное государство в Карибском море Антигуа и Барбуда.

Это свидетельствует о том, что нашу Формулу мира и наше видение справедливого и прочного мира разделяют все континенты и регионы мира – от Европы до Карибского бассейна. И эта коалиция будет только расти,

– заявил Владимир Зеленский.



Кто поддержал совместное коммюнике на Саммите мира / Инфографика DeepState

Коммюнике, которое хоть и является проукраинским, но не охватывает все стремления Украины, продемонстрировало отсутствие поддержки со стороны стран, которые не являются частью политического Запада и не находятся под их "протекторатом".

Эксперт Мерседес Сапуппо из аналитического центра "Атлантический Совет" отмечает, что отсутствие поддержки ведущих стран Глобального Юга "в значительной степени ослабило потенциальное влияние Саммита".

"Это свидетельствует о том, что украинским дипломатам еще нужно сделать немало работы на двустороннем уровне", – отметила она.

Путин предложил свой вариант "мира"

Российский диктатор пытался сделать все, чтобы его тень нависла над Саммитом мира в Швейцарии. Еще за две недели до встречи в Швейцарии, Владимир Зеленский говорил о планах России сорвать Саммит мира. По его словам, представители Москвы ездили по миру и угрожали некоторым государствам блокадой агро, химической и пищевой продукции. Другим инструментом шантажа стали и угрозы по повышению цен на энергетику.

Накануне Саммита Путин назвал свои "условия для мира" (скорее ультиматум), которые почти не изменились за более чем два года полномасштабной войны.

В частности, российский диктатор настаивает на оккупации четырех регионов: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также для начала переговоров Украина должна объявить о нейтральном статусе, в частности об отсутствии планов по членству в НАТО.

Еще одно условие – это отмена западных санкций против России.

Западные союзники сразу же отреагировали на заявление Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложения Путина о переговорах несерьезными.

В то же время Путин также показал, что его на самом деле интересует: классическое империалистическое завоевание территорий. Он применил большую военную силу и начал жестокую войну,

– добавил Шольц.

Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что "безумное "мирное предложение" Путина" свидетельствует лишь о том, что российский диктатор паникует. Премьер Италии Джорджа Мелони считает, что слова Путина это скорее пропаганда, чем реальный путь к миру. Впоследствии появилась реакция и со стороны Вашингтона.

Нужно называть вещи своими именами: Кремль хочет, чтобы Украина приняла несправедливый мир под дулом пистолета, который станет вознаграждением РФ за ее агрессию,

– отметила представительница США Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза ООН.

В интервью 24 Каналу заместитель министра иностранных дел Чехии Ян Мариан заявил, что Украине надо разговаривать с позиции силы, поэтому союзники должны предоставить всю необходимую поддержку, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Аналитики ISW считают, что сейчас российский диктатор не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и делает подобные заявления "о мире" только, чтобы расшатать поддержку Запада и заставить пойти на территориальные уступки.

Несмотря на империалистические заявления Путина, некоторым странам "не хватало" российской стороны за круглым столом уже во время первого Саммита мира.

В частности, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что переговоры между Украиной и Россией "потребуют тяжелого компромисса" .

. А президент Эквадора Даниэль Нобоа выступил за проведение переговоров с Россией. По его мнению, это единственный путь для достижения длительного мира.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также высказался о желании привлечь Россию к Саммиту мира.

"Этот Саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта – Россия", – подчеркнул он.

Россию могут привлечь ко второму Саммиту мира

После подписания коммюнике, партнеры создают рабочие группы по трем пунктам, которые изложены в документе. Теперь ожидается проведение тематических мероприятий по каждой теме отдельно на уровне министров и советников. По словам заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы, Франция, Чехия, Турция, Кения, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Норвегия, Польша, Канада, Катар, Чили, Финляндия, Нидерланды, Германия, Великобритания готовы помочь с организацией проведения этих встреч.

Украинская сторона ожидает, что после наработки совместных решений должен состояться второй Саммит мира. Не исключено, что уже на этот Саммит пригласят представителей России. Андрей Ермак отметил, что Украина готова передать собственный план мира представителям Кремля уже во время второй встречи на уровне лидеров. Владимир Зеленский считает, что присутствие России на втором Саммите мира будет говорить об их желании закончить войну.

Вы спрашиваете, что будет с Россией на втором Саммите? Это будет говорить о том, что они хотят мира. Их присутствие там будет говорить о том, что они решили закончить войну. Не хочу играть словами: решили они или их заставил мир... Мы боремся за то, чтобы заставил мир, но для нас главное результат. Результат – это окончание войны,

– подчеркнул украинский лидер.



Владимир Зеленский на Саммите мира / Фото пресс-службы ЕС

Зеленский хочет, чтобы следующий Саммит мира состоялся "через месяцы, а не через годы". Возможным местом проведения встречи называют ОАЭ или Саудовскую Аравию. Пока что неизвестно, как именно планируют привлекать к этой конференции Москву, учитывая то, что в центре дискуссии – формула мира Зеленского, с которой в России явно не согласны.

По словам Игоря Жовквы, во время второго Саммита планируют рассматривать все пункты формулы Зеленского, в том числе и "фиксацию результатов украинской победы, мира и окончания войны". Поэтому трудно прогнозировать, согласятся ли представители Кремля обсуждать план Украины.

На фоне возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что следующий Саммит мира может состояться до этого времени, а именно до ноября 2024 года.

Однако Украине не советуют спешить с проведением встречи, к которой непосредственно может присоединиться Россия, в частности, из-за важности говорить с позиции силы и отсутствия сигналов со стороны Москвы о заинтересованности в устойчивом мире.

Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что Москву надо привлекать к диалогу, но для этого должны быть условия. "Мощный сигнал, который звучит сегодня, – что мир возможен только если Россия будет придерживаться базовых норм и ценностей, которые касаются нас всех", – подчеркнул Рютте.