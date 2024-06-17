Об этом в эфире национального марафона заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он также отметил, что новый план по миру в Украине не будет подобным соглашениям, что ранее наше государство заключало с Россией, передает 24 Канал.

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Глава ОП подчеркнул, что между первым и вторым Саммитами мира пройдут месяцы, а не годы. Ведь в Украине продолжается война, и наше государство считает каждую минуту.

"И именно на этом пути мы хотим провести эти уже тематические конференции на министерском уровне, на уровне советников, на уровне экспертов, чтобы закончить работу, которую мы начали после встречи советников по вопросам национальной безопасности в Джидде, Саудовской Аравии. Когда в Киеве были созданы 10 рабочих групп, которые больше года уже работают и имеют много наработок", – сказал Ермак.

Он также отметил, что эти конференции станут событиями, которые зафиксируют конкретные пути и конкретные наработки по каждому из пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского, чтобы потом объединить их всех.

Это будет именно тот справедливый план, что станет основой для второго Саммита мира, на который, как говорил президент. И это позиция наша, чтобы на этой встрече могла быть возможность пригласить представителей России, чтобы в присутствии всех ответственных стран мира, которые уважают такие важные для нас принципы, как суверенитет, территориальная целостность и наша независимость, передать этот план,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Ермак также отметил, что это будет не такой план, к которому было бы очень много вопросов, как, например, это было с Минскими договоренностями. А это документ, который построен на нормах международного права и уставе и принципах ООН.

И этот план, по словам главы ОП, будет показывать, что в конце всех будет ждать прекращение войны, справедливый мир, возвращение всех украинцев, всех детей, преодоление кризисов, которые создала эта война и, безусловно, ответственность для страны-агрессора во всех измерениях, что она наделала.

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