В частности, это касается и стран, которые по тем или иным причинам не присутствовали на мероприятии. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает 24 Канал.

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По коммюнике есть четкая позиция

Андрей Ермак прокомментировал сообщение швейцарских СМИ о том, что общее коммюнике Саммита мира еще не согласовано, и в том числе и то, что среди участников сейчас продолжаются дебаты относительно некоторых отдельных элементов текста.

Четкая позиция по коммюнике есть, оно распространено среди участников. Мы ожидаем, что большинство стран присоединится к нему. К нему смогут присоединиться даже те страны, которые не приехали на этот саммит,

– заявил руководитель Офиса Президента.

По его словам, очень скоро мы увидим перечень стран, которые присоединились к этому коммюнике. Впрочем, в этих процессах до последней минуты идет согласование, но глобальных вопросов нет, поскольку у Украины есть собственная четкая позиция.

Как пояснил украинский чиновник, для того, чтобы присоединиться к общему коммюнике саммита мира странам и их лидерам будет достаточно сделать официальное заявление о поддержке.

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