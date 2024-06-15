Зокрема, це стосується й країн, які з тих чи інших причин не були присутні на заході. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає 24 Канал.

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Щодо комюніке є чітка позиція

Андрій Єрмак прокоментував повідомлення швейцарських ЗМІ про те, що спільне комюніке Саміту миру ще не узгоджено, і зокрема й те, що серед учасників наразі тривають дебати стосовно деяких окремих елементів тексту.

Чітка позиція по комюніке є, воно розповсюджене серед учасників. Ми очікуємо, що більшість країн приєднається до нього. До нього зможуть приєднатися навіть ті країни, які не приїхали на цей саміт,

– заявив керівник Офісу президента.

За його словами, дуже скоро ми побачимо перелік країн, які приєдналися до цього комюніке. Втім, у цих процесах до останньої хвилини йде узгодження, але глобальних питань немає, оскільки в України є власна чітка позиція.

Як пояснив український посадовець, для того, аби доєднатися до спільного комюніке саміту миру країнам та їх лідерам буде достатньо зробити офіційну заяву про підтримку.

Зверніть увагу! 24 Канал присутній на Саміті миру у Швейцарії та буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

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