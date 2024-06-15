Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала, которая находится в Бюргенштоке. Саммит мира там будет проходить в течение выходных, а именно 15 и 16 июня.

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Ермак высказался о Китае и Саммите мира

Глава Офиса Президента отметил, что пока Китай не представлен на Саммите мира, который проходит в Швейцарии. Но украинская сторона видит, что Китай очень внимательно следит за этим процессом.

Как сказал президент (Украины Владимир Зеленский – 24 Канал) в Италии: если наши принципы справедливого мира, территориальной целостности, вопросов гуманитарной и ядерной безопасности совпадают, то диалог между нами будет и мы открыты к тому, чтобы Китай присоединился,

– отметил руководитель Офиса президента.

Обратите внимание! 24 Канал присутствует на Саммите мира в Швейцарии и будет оперативно сообщать обо всех важных деталях на сайте и в телеграме.

Китай призвал Украину и Россию начать мирные переговоры