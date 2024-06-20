О возможности участия войск Пхеньяна в войне обсуждается с того времени, как отношения двух режимов значительно потеплели. Июньский визит стал первой за 24 года поездкой российского диктатора в Северную Корею.

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Войска КНДР в войне против Украины

Владимир Путин во время пресс-конференции 20 июня ответил, что потребности в использовании солдат из КНДР для войны в Украине нет. По его словам, договор о "взаимной обороне", заключенный с Северной Кореей, также никак не привязан к военному противостоянию.

Относительно возможности как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте: мы никого об этом не просим, нам никто это не предлагал,

– добавил Путин.

Путин также сказал, что то, что он назвал "предложениями России по урегулированию конфликта", будут меняться в зависимости от ситуации.

Также во время выступления российский диктатор в очередной раз обвинил Украину в "агрессии" против так называемых "ДНР" и "ЛНР". Однако агрессор в войне лишь один – это Россия, которая и начала вторжение еще в 2014 году. Интересно, что во время той же пресс-конференции Путин сказал, что "удары противника по российской территории близки к агрессии".

Кроме этого, диктатор много наговорил о переговорах. Так, он напомнил о своем ультиматуме и отметил, что "предложения России" по урегулированию ситуации в Украине якобы не будут действовать вечно. По словам президента России, они будут меняться в зависимости от линии соприкосновения. Реакцию Запада на свои "мирные планы" Путин назвал ожидаемой.