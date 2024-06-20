Про можливість участі військ Пхеньяну у війні обговорюється з того часу, як відносини двох режимів значно потеплішали. Червневий візит став першою за 24 роки поїздкою російського диктатора до Північної Кореї.

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Війська КНДР у війні проти України

Владімір Путін під час пресконференції 20 червня відповів, що потреби у використанні солдатів з КНДР для війни в Україні немає. За його словами, договір про "взаємну оборону", укладений із Північною Кореєю, також ніяк не прив'язаний до військового протистояння.

Щодо можливості якось використати можливості один одного в цьому конфлікті: ми нікого про це не просимо, нам ніхто це не пропонував,

– додав Путін.

Путін також сказав, що те, що він назвав "пропозиціями Росії щодо врегулювання конфлікту", змінюватимуться залежно від ситуації.

Також під час виступу російський диктатор вкотре звинуватив Україну в "агресії" проти так званих "ДНР" та "ЛНР". Проте агресор у війні лиш один – це Росія, яка і розпочала вторгнення ще у 2014 році. Цікаво, що під час тієї ж пресконференції Путін сказав, що "удари противника по російській території "близько до агресії".

Окрім цього, диктатор багато наговорив про переговори. Так, він нагадав про свій ультиматум та зазначив, що "пропозиції Росії" щодо врегулювання ситуації в Україні буцімто не діятимуть вічно. За словами президента Росії, вони змінюватимуться залежно від лінії зіткнення. Реакцію Заходу на свої "мирні плани" Путін назвав очікуваними.