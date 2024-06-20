Про це кремлівський диктатор заявив на пресконцеренції в Ханої під час свого візиту до В'єтнаму, передає 24 Канал.

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Що Путін сказав про ядерну зброю

Президент Росії зробив одразу кілька заяв про ядерну зброю та чергове вдався до погроз Заходу. Путін одразу заявив, що Росія думає про можливі зміни у своїй ядерній доктрині. За його словами, все нібито через те, що противник вдався до "зниження порога застосування ядерної зброї".

Не обійшлось і без класичних залякувань.

Превентивний удар Росії не потрібен, тому що на зустрічному ударі супротивник буде гарантовано знищено,

– сказав Путін.

Також кремлівський диктатор окремо наголосив, що ядерні сили Росії завжди перебувають у стані боєздатності.