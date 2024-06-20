Путін прибув до В'єтнаму одразу після своєї поїздки до Північної Кореї. Про візит кремлівського диктатора повідомила низка російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Путін прибув до В'єтнаму

Раніше у Кремлі повідомляли, що лідери Росії та В'єтнаму планують обговорити розвиток партнерства Москви і Ханоя, а також питання міжнародного та регіонального порядку.

Путін зустрінеться зокрема з генсеком ЦК Компартії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, президентом То Ламом, прем'єр-міністром Фам Мінь Тінем та головою парламенту Чан Тхань Маном.

Зверніть увагу! Журналісти Reuters також повідомляли, що візит Путіна до В'єтнаму відбувається після того, як Ханой ухилився від участі в Саміті миру в Швейцарії і відправив свого заступника міністра закордонних справ на зустріч БРІКС в Росії на початку минулого тижня.

Візит триватиме 2 дні, а В’єтнам є останньою зупинкою туру Путіна двома країнами Азії.

Раніше Путін під час свого візиту до Північної Кореї підписав з Кім Чен Ином договір про стратегічне військове партнерство. В Офісі президента цю угоду назвали "демонстративним пактом про спільне руйнування глобальних правил та організацію масових вбивств мирних жителів інших країн".