Путін вперше за 24 роки відвідав КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином. Саме під час цієї поїздки диктатори підписали меморандум про поглиблення співпраці.

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КНДР та Росія уклали договір

За словами радника керівника Офісу президента, договорів між Росією і КНДР є "демонстративним пактом про спільне руйнування глобальних правил та організацію масових вбивств мирних жителів інших країн".

Це односторонній і нахабний обнуляючий удар по всьому пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР,

– написав Подоляк.

Він додав, що інструменти заборони взагалі не працюють і тому правил вже практично немає. Подоляк наголосив, що мовчання ООН та інших організацій, які повинні контролювати виконання санкцій, є надзвичайно красномовним.

Це виглядає вкрай красномовно, я б сказав "оглушливо голосно". Що далі? І що таке глобальне беззаконня? І що таке тепер "резолюція ООН"?

– підсумував радник керівника ОП.

Раніше також стало відомо, що Росія отримує від КНДР не лише балістичні ракети. Країна-агресорка гостро потребує звичайного озброєння, зокрема артилерійських снарядів.