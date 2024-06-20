Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на кремлевского диктатора, который сделал соответствующее заявление на пресс-конференции в Ханое во время своего визита во Вьетнам, передает 24 Канал.

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Путин об ударах Украины по России

Во время пресс-конференции не обошлось без циничного заявления главы Москвы о, как ее назвал Путин, "агрессии" со стороны нашей страны.

Удары противника по российской территории "близко к агрессии",

– заявил Путин.

Российский диктатор сказал, что для России, мол, важнейшая задача отражать удары противника на своей территории.

Однако почему-то глава Кремля не принимает во внимание, что это именно Россия совершает агрессию по отношению к Украине уже более 10 лет.

Заметим, что Путин во время пресс-конференции в Ханое также высказался о ядерное оружие. Он отметил, что ядерные силы России всегда находятся в состоянии боеспособности. К слову, он также не упустил возможности в очередной раз использовать запугивание. Так, Путин отметил, что "превентивный удар России не нужен, потому что на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен".