Як пишуть у ЗМІ, Орбан поїде на курорт Мар-а-Лаго у Флориді, щоб зустрітися там з Трампом. Цей візит викликає занепокоєння, адже ще кілька днів тому угорський прем'єр зустрічався з Путіним.

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Орбан зустрінеться з Трампом

Журналісти Bloomberg, посилаючись на власні джерела, стверджують, що 11 липня відбудеться зустріч Орбана й Трампа. Візит відбудеться усього за 6 днів після того, як угорський прем'єр був з візитом у Москві, де зустрічався з Путіним.

У ЗМІ наголошують, що ця зустріч викликає занепокоєння, адже це вкотре підштовхує до думки, що Орбан працює як посередник між Путіним і Трампом. Варто наголосити, що Трамп і Путін мали теплі відносини під час першого терміну президентства США, що часто викликало критику. Ба більше, Трамп переконаний, що зможе зупинити війну буквально за один день, якщо проведе переговори з Путіним.

За попередньою інформацією, зустріч буде неформальною. Джерела додають, що Трамп не просив прем'єра Угорщини закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією. Водночас, що можуть обговорювати на зустрічі політики, невідомо.

Цікаво, що це вже друга зустріч Орбана і Трампа за останні кілька місяців. Так, угорський прем'єр вже приїжджав на курорт Мар-а-Лаго у Флориді до Трампа. Тоді зустріч також була неформальною, а кандидат в президенти США "проводив екскурсію", а після – політики зібралися на спільну вечерю.