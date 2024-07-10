Угорський уряд вважає, що треба використовувати кожен шанс, який може призвести до скорішого завершення війни в Україні та порятунку життів. Так міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока прокоментував візит Орбана до Москви, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Як в Угорщині оцінили візит Орбана в Москву

Я думаю, що ці дискусії і той факт, що вони відбулися, цілком вписуються в дозволений політичний діапазон, погоджений Європейською Радою,

– сказав Янош Бока.

На думку угорської сторони, той факт, що Орбан поінформував колег щодо результатів зустрічі, свідчить про "намір зробити свій внесок у дискусію щодо війни в Україні". Янош Бока наголосив, що угорський лідер не представляв ЄС під час зустрічі з Путіним, хоча наразі Угорщина головує в Раді ЄС.

"Прем'єр-міністр (Угорщини Віктор Орбан – 24 Канал) усвідомлює відповідальність, яку покладає на нього головування в Раді ЄС. У дусі цієї відповідальності він інформував президента Європейської Ради та глав держав і урядів про ці візити", – сказав Янош Бока.

Представник Будапешту заявив, що держави – члени ЄС отримали всі роз'яснення та необхідну інформацію. За його словами, країни мають надалі самі вирішувати, "чи хочуть вони щось робити за підсумками цих зустрічей на основі інформації, яку отримала угорська сторона".

"Угорська позиція полягає в тому, що якщо є якийсь шанс, що це може призвести до більш раннього вирішення конфлікту і порятунку людських життів, то це політична відповідальність, яку повинен взяти на себе угорський прем'єр-міністр. Я особисто не бачу жодного зв'язку між зустріччю мого прем'єр-міністра і подальшим обстрілом лікарні, який я вважаю трагічним", – сказав Янош Бока.

Угорський міністр також прокоментував обстріл росіянами лікарні "Охматдит" у Києві. Він зазначив, що зустріч Орбана та Путіна не має зв'язку з трагічною загибеллю людей у Києві.

"Я глибоко вражений і зворушений, і це лише підкреслює необхідність того, що ми повинні зробити все можливе, щоб знайти справедливе і стійке завершення цих бойових дій і платформу, на якій можна досягти стійкого миру", – прокоментував Бока обстріл у Києві.