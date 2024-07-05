Цю поїздку вже підтвердила угорська сторона. Світ візит до Росії Орбан здійснив одразу після своєї поїздки до Києва кілька днів тому.

Цікаво Орбан заявив, що Угорщина не може взяти на себе відповідальність за мир в Україні

Що відомо про приїзд Орбана в Росію

Речник прем'єр-міністра Угорщини Берталан Хаваші у коментарі державній угорській інформаційній агенції MTI зазначив, що Віктор Орбан прибув до Москви в межах своєї "миротворчої місії".

За словами Хаваші, угорський прем'єр-міністр зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ вже встигли повідомити, що літак угорського лідера приземлився в аеропорті "Внуково" у Москві.

До цього угорський журналіст Саболч Пані, спираючись на свої джерела з незалежних країн Центральної Європи, ще до офіційного підтвердження писав, що прем'єр-міністр Угорщини може відвідати Кремль і провести переговори з президентом Росії Владіміром Путіним.

Цей факт вже підтвердив росЗМІ прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков. Він зазначив, що перемовини між Орбаном і Путіним відбудуться у Кремлі, а також зауважив, що однією з тем розмови буде Україна.

Яким був маршрут Орбана до Москви

Журналіст Саболч Пані також опублікував у соцмережі Х маршрут літака, яким летів угорський прем'єр. Згідно з ним, урядовий літак Airbus A-319, який перевозив Орбана, вилетів з Будапешта після 9 години ранку.

Яким був маршрут літака Орбана з Будапешта до Москви / Фото з акаунту Саболча Пані у соцмережі Х

На зображенні з радарів видно, що літак вилетів з Кракова незадовго до 10:30, пролетів над Польщею, а після 10:00 спочатку увійшов у повітряний простір Білорусі, потім Росії й приземлився в Москві.

Яким був візит Орбана в Київ