Эту поездку уже подтвердила венгерская сторона. Мир визит в Россию Орбан совершил сразу после своей поездки в Киев несколько дней назад.

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Что известно о приезде Орбана в Россию

Представитель премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши в комментарии государственному венгерскому информационному агентству MTI отметил, что Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии".

По словам Хаваши, венгерский премьер-министр встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время российские пропагандистские СМИ уже успели сообщить, что самолет венгерского лидера приземлился в аэропорту "Внуково" в Москве.

До этого венгерский журналист Саболч Пани, опираясь на свои источники из независимых стран Центральной Европы, еще до официального подтверждения писал, что премьер-министр Венгрии может посетить Кремль и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Этот факт уже подтвердил росСМИ пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Он отметил, что переговоры между Орбаном и Путиным состоятся в Кремле, а также заметил, что одной из тем разговора будет Украина.

Каким был маршрут Орбана в Москву

Журналист Саболч Пани также опубликовал в соцсети Х маршрут самолета, которым летел венгерский премьер. Согласно ему, правительственный самолет Airbus A-319, который перевозил Орбана, вылетел из Будапешта после 9 часов утра.

Каким был маршрут самолета Орбана из Будапешта в Москву / Фото из аккаунта Саболча Пани в соцсети Х

На картинке с радаров видно, что самолет вылетел из Кракова незадолго до 10:30, пролетел над Польшей, а после 10:00 сначала вошел в воздушное пространство Беларуси, затем России и приземлился в Москве.

Каким был визит Орбана в Киев