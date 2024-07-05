При этом он также уверен, что Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

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Орбан заявил, что "не имеет мандата" на мир в Украине

Во время интервью венгерскому изданию Орбан рассказал о своей встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.

Он считает, что Европа могла бы сделать больше для продвижения мира, но Венгрия, которая сейчас председательствует в ЕС, не имеет на это мандата.

Венгрия не может взять на себя ответственность за это, у нас нет на это ни мандата, ни соответствующего международного политического веса, у нас нет адекватного национального (валового) продукта, нашей армии и так далее, но мы можем быть хорошим орудием в руках господа, мы можем быть хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира,

– заявил он.

Он также признался, что Владимир Зеленский "не в восторге" от идеи мирных переговоров и прекращения огня. По его словам, "все боятся", что после прекращения огня другая сторона воспользуется этим.

Очевидно, Орбан имел в виду, что Россия может нарушить договоренность, ведь такой опыт у Украины уже есть. Однако он не назвал ее.