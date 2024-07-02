Во время совместной пресс-конференции Зеленский и Орбан сделали ряд важных заявлений. О чем говорили политики, читайте дальше.

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14:41, 2 июля

14:39, 2 июля Венгрия хочет подписать с Украиной соглашение о глобальном сотрудничестве Орбан отметил, что это соглашение будет подобно тем, которые Венгрия имеет с другими соседними странами. Мы будем участвовать в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям. И для этого мы хотим иметь соответствующие условия,

– сказал Орбан.

14:34, 2 июля Орбан поблагодарил Зеленского за приглашение в Украину Венгерский премьер рассказал, что договорился с Зеленским о встрече в Брюсселе, 27 июня. Орбан отметил, что эта "встреча уже назрела". Есть много таких вопросов между нашими странами, которые надо урегулировать, о которых мы вели переговоры во время предыдущих лет также. Я прибыл сюда с целью продвинуться вперед в решении этих двусторонних вопросов,

– заявил Орбан. Премьер подчеркнул, что они пытаются уладить все прошлые споры и сконцентрироваться на будущем.

14:33, 2 июля Президент Украины заявил, что между странами в дальнейшем может быть заключен двусторонний документ о взаимоотношениях.

14:29, 2 июля Зеленский с Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы для наших отношений: торговлю, инфраструктурное сотрудничество, открытие украинской школы в Венгрии.

14:23, 2 июля Зеленский отметил, что вместе с Орбаном они говорили о сотрудничестве на уровне ЕС, об ожиданиях за время председательства Венгрии. Также президент подчеркнул, что Украина нуждается, чтобы Европа и в дальнейшем оказывала ей поддержку в обороне против российской агрессии. Кроме того, начаты переговоры о вступлении Украины в ЕС.

14:19, 2 июля Зеленский заявил о решительном намерении провести второй саммит мира в этом году. Он выразил надежду, что Венгрия примет участие в подготовке этого мероприятия.