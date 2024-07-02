Під час спільної пресконференції Зеленський і Орбан зробили низку важливих заяв. Вони мали спілкування тет-на-тет, а також провели бесіди у форматі команд.

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14:41, 2 липня Орбан висловив сподівання, що в Україні буде вирішене питання щодо угорської нацменшини. "Я бачу добрі шанси на це", – сказав політик.

14:39, 2 липня Угорщина хоче підписати з Україною угоду про глобальне співробітництво Орбан зазначив, що ця угода буде подібною до тих, які Угорщина має з іншими сусідніми країнами. Ми будемо брати участь в модернізації української економіки згідно з наших можливостей. І для цього ми хочемо мати відповідні умови,

– сказав Орбан.

14:34, 2 липня Орбан подякував Зеленському за запрошення в Україну Угорський прем'єр розповів, що домовився із Зеленським про зустріч у Брюсселі, 27 червня. Орбан наголосив, що ця "зустріч вже назріла". Є багато таких питань між нашими країнами, які треба врегулювати, про які ми вели перемовини під час попередніх років також. Я прибув сюди з метою просунутися вперед у вирішенні цих двосторонніх питань,

– заявив Орбан. Прем''єр підкреслив, що вони намагаються залагодити усі минулі суперечки і сконцентруватися на майбутньому.

14:33, 2 липня Президент України заявив, що між країнами у подальшому може бути укладений двосторонній документ про взаємовідносини.

14:29, 2 липня Зеленський з Орбаном обговорили найбільш принципові питання для наших відносин: торгівлю, інфраструктурну співпрацю, відкриття української школи в Угорщині.

14:23, 2 липня Зеленський зазначив, що разом з Орбаном вони говорили про співпрацю на рівні ЄС, про очікування за час головування Угорщини. Також президент підкреслив, що Україна потребує, аби Європа і надалі надавала їй підтримку в обороні проти російської агресії. Крім того, розпочато перемовини про вступ України в ЄС.

14:19, 2 липня Зеленський заявив про рішучий намір провести другий саміт миру у цьому році. Він висловив сподівання, що Угорщина візьме участь у підготовці цього заходу.