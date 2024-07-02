Під час спільної пресконференції Зеленський і Орбан зробили низку важливих заяв. Вони мали спілкування тет-на-тет, а також провели бесіди у форматі команд.
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Орбан висловив сподівання, що в Україні буде вирішене питання щодо угорської нацменшини. "Я бачу добрі шанси на це", – сказав політик.
Угорщина хоче підписати з Україною угоду про глобальне співробітництво
Орбан зазначив, що ця угода буде подібною до тих, які Угорщина має з іншими сусідніми країнами.
Ми будемо брати участь в модернізації української економіки згідно з наших можливостей. І для цього ми хочемо мати відповідні умови,
– сказав Орбан.
Орбан подякував Зеленському за запрошення в Україну
Угорський прем'єр розповів, що домовився із Зеленським про зустріч у Брюсселі, 27 червня.
Орбан наголосив, що ця "зустріч вже назріла".
Є багато таких питань між нашими країнами, які треба врегулювати, про які ми вели перемовини під час попередніх років також. Я прибув сюди з метою просунутися вперед у вирішенні цих двосторонніх питань,
– заявив Орбан.
Прем''єр підкреслив, що вони намагаються залагодити усі минулі суперечки і сконцентруватися на майбутньому.
Президент України заявив, що між країнами у подальшому може бути укладений двосторонній документ про взаємовідносини.
Зеленський з Орбаном обговорили найбільш принципові питання для наших відносин: торгівлю, інфраструктурну співпрацю, відкриття української школи в Угорщині.
Зеленський зазначив, що разом з Орбаном вони говорили про співпрацю на рівні ЄС, про очікування за час головування Угорщини.
Також президент підкреслив, що Україна потребує, аби Європа і надалі надавала їй підтримку в обороні проти російської агресії.
Крім того, розпочато перемовини про вступ України в ЄС.
Зеленський заявив про рішучий намір провести другий саміт миру у цьому році. Він висловив сподівання, що Угорщина візьме участь у підготовці цього заходу.
Зеленський подякував Орбану за візит
Глава держави заявив, що вдячний Орбану за те, що він приїхав саме після того, як розпочалося головування Угорщини в Раді ЄС.
Це чітке свідчення наших спільних європейських пріоритетів, того, як важливо повернути Україні та всій Європі мир,
– наголосив Зеленський.
Окремо глава держави подякував Угорщині за участь в Саміті миру та підтримц комюніке.