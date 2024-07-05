При цьому він також впевнений, що Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

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Орбан заявив, що "не має мандата" на мир в Україні

Під час інтерв'ю угорському виданню Орбан розповів про свою зустріч з Володимиром Зеленським у Києві.

Він вважає, що Європа могла б зробити більше для просування миру, але Угорщина, яка зараз головує у ЄС, не має на це мандата.

Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандата, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного (валового) продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру,

– заявив він.

Він також зізнався, що Володимир Зеленський "не в захваті" від ідеї мирних переговорів і припинення вогню. За його словами, "всі бояться", що після припинення вогню інша сторона скористається цим.

Вочевидь, Орбан мав на увазі, що Росія може порушити домовленість, адже такий досвід в України вже є. Проте він не назвав її.