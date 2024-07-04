Зауважимо, що остання зустріч Орбана з Путіним була ще у жовтні 2023 року. Наразі вочевидь угорський прем'єр вирішив "поговорити" з російським диктатором щодо війни в Україні.

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Орбан зібрався їхати до Москви

Як зазначив журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, прем'єр-міністр Угорщини вирушить до Москви вже 5 липня. Ще кілька днів тому він був у Києві та розмовляв із Володимиром Зеленським, пропонуючи погодитись на вигідні для країни-агресорки умови задля припинення вогню.

Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, Орбан відвідає Росію не наодинці. Радше за все очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, який був відсутній у делегації Орбана в Києві, також поїде до Москви. Зауважимо, що він також відомий своїми проросійськими висловлюваннями.

Водночас керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини повідомив, що Орбан візьме участь у саміті Організації тюркських держав в Азербайджані, які відбудуться протягом 5 і 6 липня.

До слова, востаннє прем'єр-міністр Угорщини зустрічався з Путіним у жовтні минулого року в Пекіні на форумі "Один пояс, один шлях", куди він приїхав як єдиний політик Європейського Союзу.

Однак наразі все дещо змінилося, оскільки днями Угорщина офіційно почала головувати в Раді Європейського Союзу. Тобто це означає, що Орбан зустрінеться з російським диктатором як керівник головуючої в ЄС держави.

За даними угорських ЗМІ, такій зустрічі, як і візиту до Києва, передує тривала організаційна робота, тому Орбан уже міг знати, що відвідає Путіна цього тижня, коли вів переговори із Зеленським. Втім, наразі достеменно невідомо, говорив він про свої плани українському президенту чи ні.

Нагадаємо, під час свого першого за час повномасштабної війни візиту до Києва Орбан просив Зеленського про "припинення вогню" та початок перемовин із Росією. Він заявив, що наша держава має запропонувати перемир'я та припинити вогонь і таким чином рухатися до пошуку миру.