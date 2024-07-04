Звісно, рішення Орбана відвідати Україну пов'язане з його власними цілями. Політтехнолог Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом наголосив, що Орбан не планує ставати союзником нашої держави.

До теми Переслідує дві цілі: для чого Орбан приїхав в Україну вперше з початку повномасштабної війни

Чому Орбан приїхав до України

Вперше за 12 років та вперше за час повномасштабного вторгнення відповідно до Києва приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Цікаво, що Орбан завітав до України вже на другий день після початку свого головування у Раді Європи.

Він приїхав виключно зі своїми інтересами. Я не вірю в те, що політик, який системно блокує допомогу Україні, блокує санкції проти Росії. Але головний стимул (приїзду – 24 Канал) полягає в тому, що ніхто з Орбаном не хоче "гратися у пісочниці" через позицію по Україні Йому зараз потрібні об'єднання,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Фактично Орбан приїхав, показав свої "миротворчі" наміри, наробив шуму та поїхав назад. Тож зараз закинути йому те, що він антиукраїнський політик – набагато складніше.

Дивіться також Безрезультатний миротворець: ISW оцінив пропозиції Орбана в ході його візиту до України

Однак справжню позицію Угорщини у питанні російсько-української війни абсолютно не змінилась. Адже поки Орбан був у Києві міністри іноземних справ Угорщини та Росії – Сєргєй Лавров та Петер Сіярто – провели телефонну розмову. Ініціатором стала угорська сторона.

Орбан дуже розумний, хитрий та далекоглядний політик. На жаль, він зараз є нашим опонентом. Нам би союзника такого, який всиджується на чотирьох стільцях та саботує ініціативи цілого ЄС. Але щоб працював він, звісно, у конструктив,

– підкреслив політтехнолог.

Хоч президент Угорщини й нехотячи голосував за проукраїнські ініціативи та санкції проти Росії, однак при цьому виторговував для себе певні преференції. Це аж ніяк не зробило його союзником України.