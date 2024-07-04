Конечно, решение Орбана посетить Украину связано с его собственными целями. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом отметил, что Орбан не планирует становиться союзником нашего государства.

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Почему Орбан приехал в Украину

Впервые за 12 лет и впервые за время полномасштабного вторжения соответственно в Киев приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Интересно, что Орбан посетил Украину уже на второй день после начала своего председательства в Совете Европы.

Он приехал исключительно со своими интересами. Я не верю в то, что политик, который системно блокирует помощь Украине, блокирует санкции против России. Но главный стимул (приезда – 24 Канал) заключается в том, что никто с Орбаном не хочет "играть в песочнице" из-за позиции по Украине Ему сейчас нужны объединения,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Фактически Орбан приехал, показал свои "миротворческие" намерения, наделал шума и уехал обратно. Поэтому сейчас обвинить его в том, что он антиукраинский политик – гораздо сложнее.

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Однако настоящая позиция Венгрии в вопросе российско-украинской войны совершенно не изменилась. Ведь пока Орбан был в Киеве министры иностранных дел Венгрии и России – Сергей Лавров и Петер Сийярто – провели телефонный разговор. Инициатором стала венгерская сторона.

Орбан очень умный, хитрый и дальновидный политик. К сожалению, он сейчас является нашим оппонентом. Нам бы союзника такого, который усиживается на четырех стульях и саботирует инициативы целого ЕС. Но чтобы работал он, конечно, в конструктив,

– подчеркнул политтехнолог.

Хотя президент Венгрии и неохотно голосовал за проукраинские инициативы и санкции против России, однако при этом выторговывал для себя определенные преференции. Это отнюдь не сделало его союзником Украины.