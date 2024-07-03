Во время своего первого за время полномасштабной войны визита в Киев Орбан просил Зеленского о "прекращении огня" и начале переговоров с Россией. Вероятно, целью визита венгерского премьер-министра была попытка "подправить" репутацию наиболее дружественного к Кремлю лидера в ЕС.

Смотрите также Преследует две цели: для чего Орбан приехал в Украину впервые с начала полномасштабной войны

Ранее Орбан избегал встречи с Зеленским

В международной политике Орбан уже несколько раз менял позицию, которую сначала подавал как непоколебимую. Он несколько месяцев единолично блокировал пакет помощи Украине со стороны ЕС на 52 миллиарда долларов, прежде чем его наконец приняли. Кроме этого, он долгое время отказывался согласовывать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Издание пишет, что та же картина повторилась 2 июля, когда Виктор Орбан совершил неожиданный визит в Киев, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, то есть выбрал путь, которым уже третий год движутся другие политики, но которого Орбан избегал.

Официально венгерская сторона объяснила необъявленную поездку попыткой способствовать "миру" - издание называет это "венгерским эвфемизмом для обозначения урегулирования, построенного на капитуляции Украины перед требованиями России".

Попытка положить конец изоляции

Многие наблюдатели расценили этот шаг Орбана скорее как его попытку положить конец своей изоляции на европейской арене, которую подпитывает позиция официального Будапешта относительно войны России против Украины.

Жомбер Зеольд, бывший венгерский дипломат и эксперт по вопросам внешней политики, заявил, что визит Орбана в Киев "стал полной неожиданностью" даже для дипломатических кругов в Венгрии. Бывший дипломат видит в этом попытку выстроить определенный уровень доверия в Европейском Союзе, а не восприниматься только как односторонний, пророссийский деятель.

Надежды улучшить репутацию пока подрываются тем, что он является наиболее дружественным к России политиком.

Петер Креко, директор исследовательского центра Political Capital в Будапеште, который часто критикует венгерского лидера, описал поездку Орбана в Киев как "неожиданный сюрприз, который может улучшить его шансы приблизиться к мейнстриму ЕС".

Он (Орбан – 24 Канал) знает, что визит к Зеленскому является своего рода кодом "членов клуба". Поэтому он хотел бы послать четкий месседж лидерам ЕС, что он в этом клубе, даже если много раз играл аутсайдера,

– сказал Креко.

Своим визитом Орбан пытался избавиться от позиции нейтралитета в ЕС. Демонстрация такого подхода к Киеву была ключевой в этом.

В то же время поездка Орбана не означает, что правительство Венгрии сделает разворот в своей политике".