Під час свого першого за час повномасштабної війни візиту до Києва Орбан просив Зеленського про "припинення вогню" та початок перемовин із Росією. Ймовірно, метою візиту угорського прем'єр-міністра була спроба "підправити" репутацію найбільш дружнього до Кремля лідера в ЄС.

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Раніше Орбан уникав зустрічі із Зеленським

В міжнародній політиці Орбан вже кілька разів змінював позицію, яку спершу подавав як непохитну. Він кілька місяців одноосібно блокував пакет допомоги Україні з боку ЄС на 52 мільярди доларів, перш ніж його нарешті ухвалили. Крім цього, він тривалий час відмовлявся погоджувати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Видання пише, що та сама картина повторилася 2 липня, коли Віктор Орбан здійснив несподіваний візит до Києва, щоб зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, тобто обрав шлях, яким вже третій рік рухаються інші політики, але якого Орбан уникав.

Офіційно угорська сторона пояснила неоголошену поїздку спробою сприяти "миру" — видання називає це "угорським евфемізмом на позначення врегулювання, побудованого на капітуляції України перед вимогами Росії".

Спроба покласти край ізоляції

Чимало спостерігачів розцінили цей крок Орбана скоріше як його спробу покласти край своїй ізоляції на європейській арені, яку підживлює позиція офіційного Будапешта щодо війни Росії проти України.

Жомбер Зеольд, колишній угорський дипломат та експерт з питань зовнішньої політики, заявив, що візит Орбана в Київ "став повною несподіванкою" навіть для дипломатичних кіл в Угорщині. Колишній дипломат вбачає у цьому спробу вибудувати певний рівень довіри в Європейському Союзі, а не сприйматися лише як односторонній, проросійський діяч.

Надії покращити репутацію поки підриваються тим, що він є найбільш дружнім до Росії політиком.

Петер Креко, директор дослідницького центру Political Capital у Будапешті, який часто критикує угорського лідера, описав поїздку Орбана в Київ як "несподіваний сюрприз, який може покращити його шанси наблизитися до мейнстріму ЄС".

Він (Орбан – 24 Канал) знає, що візит до Зеленського є свого роду кодом "членів клубу". Тож він хотів би надіслати чіткий меседж лідерам ЄС, що він у цьому клубі, навіть якщо багато разів грав аутсайдера,

– сказав Креко.

Своїм візитом Орбан намагався позбавитись позиції нейтралітету в ЄС. Демонстрація такого підходу до Києва була ключовою у цьому.

Водночас поїздка Орбана не означає, що уряд Угорщини зробить розворот у своїй політиці».